Canelo Álvarez y Terence Crawford superan la báscula previo a su esperada pelea en Las Vegas

El boxeador mexicano y su contrincante estadounidense pesaron 167.5 libras (75.9 kg) previo a su encuentro en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

Saúl Canelo Álvarez se enfrentará contra Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Foto: AFPGetty Images via AFP

AFP

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford superaron este viernes el pesaje para la pelea estelar que protagonizarán el sábado en Las Vegas (Nevada), ambos con un peso de 167.5 libras (75.9 kg).

En el combate, que se celebrará en el Allegiant Stadium (65,000 asientos) de la capital del juego, Canelo pondrá en juego sus cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano (168 libras - 76.2 kg).

Crawford, imbatido en 41 combates disputados, dio el peso más alto de su carrera para una pelea en la que tuvo que subir dos divisiones para poder enfrentarse a Álvarez, el principal rostro del boxeo actual.

En caso de triunfo, el púgil de Omaha (Nebraska) se convertirá en el primer boxeador masculino en haber sido campeón indiscutido en tres divisiones, tras sus reinados en el superligero y welter.

Canelo, de 35 años, es el favorito en las apuestas para la pelea, una de las que más expectación ha generado recientemente y que será retransmitida en vivo por Netflix.

