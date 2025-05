Alcaraz aspira a cerrar Roland Garros con otra marca

Carlos Alcaraz empezó con fuerza la defensa de su título en Roland Garros, tras vencer en sets corridos (6-3, 6-4, 6-2) al italiano Giulio Zeppiera en primera ronda de la edición 2025.

Era un resultado esperado para un enfrentamiento entre el segundo mejor tenista del mundo y ganador de cuatro Grand Slams contra un jugador que está fuera de los 300 primeros lugares de la clasificación mundial de ATP.

Fue un punto de partida con confianza para Alcaraz en la arcilla de París, donde hace un año venció a Alexander Zverev por el título.

“El sentirte cómodo y bien con el saque ayuda a la confianza, ya que es un arma muy importante en el tenis de hoy en día, pero han sido otros temas. Estoy contento de haber encadenado dos partidos seguidos sin que me hayan hecho break, es algo que era cuestión de tiempo”.

El español viene de ser campeón del Masters de Roma ante el líder del ranking, el italiano Jannik Sinner, y unas semanas antes también fue monarca del Masters de Montecarlo. En el ínter, fue subcampeón del Abierto de Barcelona, de nivel 500.

Estos buenos resultados en arcilla europea le permitieron desplazar a Alexander Zverev en el segundo lugar del ranking mundial rumbo a Roland Garros. Por tanto, la final programada sería contra Jannik Sinner este 8 de junio.

Pero hay algo más: Alcaraz busca convertirse en el sexto tenista masculino en la Era Abierta (desde 1968) en defender su primer título en Roland Garros, algo que hasta ahora sólo han logrado Jan Kodes (1970-71), Björn Borg (1974-75), Jim Courier (1991-92) Sergi Bruguera (1993-94) y Rafael Nadal (2005-06).

El desempeño del español en Roland Garros ha sido claramente ascendente: en 2020 fue eliminado en primera ronda de qualies, en 2021 llegó hasta tercera ronda de cuadro principal, en 2022 avanzó a cuartos de final, en 2023 fue semifinalista y en 2024 logró el título.

En 2025 es considerado uno de los principales favoritos y sus resultados en Montecarlo y Roma lo respaldan, aunque a nivel Grand Slam no le fue bien en el Australian Open (primer evento del año en dicha categoría), quedando eliminado en cuartos de final.

“Todos sabemos que este año, hasta ahora, ha sido una especie de montaña rusa para mí. He firmado buenos resultados, pero también he perdido en primeras rondas”, reflexionó. “Ahora mismo, eso sí, creo que he vuelto a encontrar el camino y estoy intentando mantener un nivel alto durante no sólo todo un torneo, sino también durante todo un partido”.

Si bien el español no logrará desplazar de la cima del ranking a Sinner, aunque sea campeón de Roland Garros, aspira a romper el empate que tiene con el italiano en cuanto a títulos ganados en el ATP Tour, que hasta ahora son 19 para cada uno.

Por otra parte, Alcaraz se dijo feliz de ser parte del homenaje a Rafael Nadal en los primeros días de la edición actual de Roland Garros. Rafa es el máximo ganador en la historia de este Grand Slam con un total de 14 coronas.

“Rafa ha sido mi ídolo desde que era un niño. Poder estar en su último partido y en el homenaje son días especiales para mí. Fue muy emocionante todo lo que se preparó, me encantó la ceremonia de Roland Garro y que estuviera todo el 'Big Four’ (Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray)”.

El rival de Alcaraz en segunda ronda será el húngaro Fabian Marozsan, con quien registra dos enfrentamientos con balance parejo de triunfo para cada uno.

Roland Garros 2025 cuenta con un premio económico de 2.55 millones de euros para los campeones, tanto en singles varonil como femenil. Es un aumento del 6.25% respecto a la cantidad que ganaron Carlos Alcaraz e Iga Swiatek en 2024.