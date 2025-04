Alcaraz, entre las sombras de Montecarlo y Sinner

Carlos Alcaraz ya está en Mónaco para disputar el primer torneo Masters 1000 sobre arcilla de la temporada 2025 de tenis.

A pesar de destacar dentro del top 3 del ranking mundial y ser ganador de 17 títulos del ATP Tour, el español todavía no sabe lo que es obtener al menos una victoria en el Masters de Montecarlo, que es el que disputará esta semana.

“La sensación es extraña por el hecho de no haber logrado nunca ni una sola victoria. Parece como que hubiera algo en el torneo que no jugara a mi favor”, mencionó el español de 21 años durante el Día de Medios de Montecarlo.

Lo cierto es que Carlos Alcaraz sólo ha disputado el Masters de Montecarlo en una ocasión. Fue en la temporada 2022, siendo eliminado apenas en su primer partido, dentro de la segunda ronda (6-7, 7-6, 3-6) ante el estadounidense Sebastian Korda.

Alcaraz había llegado a ese torneo dentro de los ocho mejores sembrados gracias a que su ranking ya estaba en franco ascenso, pero perdió en su primera aparición. Por otra parte, no disputó las ediciones 2021, 2023 y 2024 por problemas físicos.

Esta semana marca su regreso a Montecarlo. Su rival será el argentino Francisco Cerúndolo, quien viene de eliminar al italiano Fabio Fognini en primera ronda. El sudamericano también trae impulso positivo tras haber llegado a cuartos de final en los Masters de Indian Wells y Miami.

“Estoy feliz de estar aquí, esta vez sin lesiones, para intentar jugar lo mejor posible, con la esperanza de hacer un gran resultado. Las sensaciones en los entrenamientos han sido positivas, así que ya veremos”, agregó Alcaraz en su retorno al prestigioso torneo de Mónaco.

Otro de los temas que acapararon su conferencia fue la presión que siente por no haber podido arrebatar el liderato del ranking mundial al italiano Jannik Sinner, quien se encuentra cumpliendo una suspensión de tres meses en el ATP Tour por dopaje.

Sinner jugó por última vez el 26 de enero, cuando ganó la final del Australian Open sobre Alexander Zverev. Su regreso está pronosticado para el Masters de Roma, del 5 al 12 de mayo.

Desde que ganó el Grand Slam de Oceanía, hasta el momento, Sinner se mantiene en la cima del ranking mundial de ATP. Alexander Zverev y Carlos Alcaraz le siguen, por lo que eran los que tenían la mayor expectativa para superarlo durante sus meses de inactividad.

“Muchos hablaron sobre este tema. La gente pensó que, por el simple hecho de que Sinner estaba fuera, tanto Sascha (Zverev) como yo debíamos haber ganado todo o jugar mejor que antes. Esto no es correcto, empezando porque ahora ahora hay mucho más equilibrio dentro del vestuario, hay muchos más jugadores que pueden profundizar en los torneos”.

Una prueba está en que los últimos dos torneos Masters tuvieron campeones inéditos en dicha categoría: el británico Jack Draper en Indian Wells y el checo Jakub Mensik en Miami.

“No me sorprende no haber vuelto a ser el número uno del mundo, aunque mucha gente sigue esperando que gane todo”, continuó Alcaraz, que llegó a la cima del ranking ATP por primera vez en septiembre de 2022, luego de ganar su primer Grand Slam (US Open).

“Muchos me lo piden, me pedían que aprovechara al máximo este período de ausencia de Jannik para volver a situarme en la cima. Probablemente, esa presión me mató de alguna manera. Aunque Jannik no esté jugando, la realidad es que estoy demasiado lejos de él. Ahora, en arcilla, no tendré oportunidad de volver a subir. Simplemente voy a centrarme en dar lo mejor de mí”.

El ranking ATP a partir de esta semana tiene a Carlos Alcaraz con 3,610 puntos menos que Jannik Sinner. El español es tercero con 6,720 y el italiano es líder con 10,330. En medio está el alemán Zverev con 7,645.

Después del Australian Open, el balance de Carlos Alcaraz en el ATP Tour es el siguiente: campeón del Abierto de Róterdam, eliminado en cuartos de final de Doha, en semifinales de Indian Wells y en primera ronda de Miami. Ahora toca el turno de ver si es capaz de algo inédito en Montecarlo: conseguir una victoria.