Zapopan, Jal. Durante el Abierto de Zapopan 2022, los recuerdos del mejor tenis del mundo volvieron al Estadio Akron y sus alrededores. Dos ganadoras de Grand Slam (Sloane Stephens y Emma Raducanu), aficionados internacionales (de Estados Unidos, España y Colombia) y una producción televisiva hacia más de 100 países hizo que la expectativa regresara el tiempo a noviembre, cuando esta misma sede recibió las WTA Finals por primera vez en la historia de Latinoamérica.

Contando el tiempo desde que la WTA seleccionó a Zapopan como la sede de sus Finals 2021, solo han transcurrido cinco meses, un periodo en el que la dirección del Abierto Akron, a cargo de Gustavo Santoscoy, ha aprovechado para reforzar sus relaciones con las grandes instituciones del tenis de cara a mantenerse como una sede élite.

“Creo que Guadalajara se va a establecer como un destino para eventos top para las jugadoras en el calendario anual muy pronto, mira qué tanto ha crecido esta sede en un periodo de tiempo tan corto (desde 2019), así que uno solo puede ser optimista sobre lo que trae el futuro para el tenis en esta plaza. Nos consideramos socios completos con la familia Santoscoy, trabajamos de la mano con ellos y lo continuaremos haciendo en el futuro”, declara a El Economista, Alastair Garland, vicepresidente de Octagon.

Dicha empresa de sports entertainment está vinculada con la WTA desde hace más de una década, desarrollando estrategias de marketing y también asesorándola en la elección de ciertas sedes para sus torneos. Así, fue un pilar para que las Finals 2021 llegaran a Guadalajara, además de que dos de las jugadoras mejor rankeadas a las que representa, Anett Kontaveit y Karolina Pliskova, estuvieron presentes en suelo tapatío en aquel torneo y se quedaron con buenas sensaciones.

De manera oficial, el contrato de las WTA Finals todavía pertenece a China (Shenzhen), donde firmaron por 10 años a partir de la edición de 2019, aunque por la pandemia el evento solo se ha realizado en ese lugar una vez, ya que en 2020 fue cancelado y en 2021 se celebró en México, por lo que su permanencia en ese país pasaría de terminar en 2029 a 2031.

Steve Simon, presidente de la WTA, declaró en octubre pasado que la organización estaba pensando en regresar las Finals a China en 2022, una noticia positiva para ese país luego de que no se ha celebrado ningún torneo de la WTA allí desde que empezó la pandemia.

Sin embargo, la tensión derivada del caso Peng Shuai hizo que Simon y la WTA cancelaran todas sus participaciones en China hasta nuevo aviso, exigiendo garantías de seguridad para volver: “A menos que China tome las medidas que le hemos pedido, que incluyen una investigación completa y transparente de las acusaciones de Peng, la WTA no regresará”, manifestó el presidente del organismo. El hecho de que China siga en suspenso para las Finals 2022 es lo que ha abierto la puerta a Zapopan como una opción por segundo año consecutivo.

“Si miras lo que este venue fue capaz de lograr en noviembre, con solo dos meses de anticipación, el evento de tenis más importante en la historia de Latinoamérica, y ser capaz de hacer eso en un periodo de tiempo tan corto fue fenomenal. La infraestructura de aquí es capaz de recibir un evento mucho más grande, entonces eso es algo que definitivamente veremos en el futuro”, agrega Garland.

¿Octagon respalda al Abierto de Zapopan para subir de categoría en la WTA?

“Absolutamente, creemos que puede convertirse en un muy importante destino y un gran evento en el futuro. Definitivamente creo que este venue puede recibir un evento mucho más grande que un WTA 250, como pueden ser las Finals, un Masters 1000 o un WTA 500, sería un buen lugar para eso. Es aún muy temprano para decir algo definitivo sobre ese punto, pero es algo que sí puedo ver en el futuro”.

Este diario preguntó directamente a la WTA si Zapopan está considerado para acoger las Finals 2022, obteniendo la respuesta de su vicepresidenta senior de comunicaciones globales, Amy Binder: “La WTA estuvo muy satisfecha con el éxito de las Finales de Guadalajara. Acabamos de publicar más actualizaciones en nuestro calendario y estamos trabajando en nuestros eventos de otoño. Tengan por seguro que los actualizaremos una vez que tengamos más información”, respondió vía correo electrónico.

La más reciente actualización del calendario de la WTA para 2022 fue publicada el 24 de febrero, presentando 12 torneos entre julio y agosto. Se trata de ocho de categoría 250, dos Masters 1000, uno de 500 y el Grand Slam de Estados Unidos. No hay ninguna sede latinoamericana, pues dichas competencias son en Suiza, Hungría, Alemania, Italia, República Checa, Polonia, Estados Unidos y Canadá. Un próximo torneo para Zapopan tendría que esperar a la actualización del Tour para el último cuatrimestre del año.

La respuesta a si las Finals regresarán a Zapopan a finales de 2022 aún no es clara, pero sí el respaldo que ha ganado el torneo bajo la perspectiva de los dos mandamases del tenis femenil: la WTA y Octagon. No obstante, la decisión de subir nivel depende no solo del interés que tengan los organizadores (la familia Santoscoy), sino de otros factores.

“Es muy impactante para Latinoamérica tener siempre una buena reputación y torneos de más alta categoría para darle una oportunidad a las jugadoras latinas, pero en realidad esas son decisiones en las que cada torneo tiene que ver sus propias capacidades, no solamente las instalaciones, sino otras cosas. Para llevar a cabo un evento superior necesitas patrocinadores de alto nivel que te den seguridad económica, ampliar instalaciones, tener un staff mucho más grande que un WTA 250, porque al convertirse en un Masters 1000, por ejemplo, ese staff se triplica”, señala Cristina Romero, supervisora de la WTA en el Abierto de Zapopan 2022.

Para el director del torneo, Gustavo Santoscoy, las expectativas están puestas en la publicación del segundo semestre del calendario de la WTA en 2022, no necesariamente para otras Finals, sino para un torneo 500 o 1000.

“Me gustaría opinar respecto a que veo muy factibles las dos opciones (volver a recibir las Finals o un 500 o un 1000), porque tenemos muy buenas negociaciones con la WTA. Afortunadamente el año pasado nos abrió el mundo,

podemos tener cualquier tipo de evento, sino son las Finals seguramente vamos a poder tener un evento grande. ¿En cuánto tiempo? Ojalá fuera lo antes posible, pero vamos a esperar, porque la WTA no ha sacado el calendario del segundo semestre y es ahí cuando se va a ver cómo está la situación en el mundo. Nosotros estamos levantando la mano”.

La supervisora de la WTA resaltó como otro punto a favor de Zapopan las características de su público, que tiene conocimiento y pasión por el tenis. Describe que ese es un factor que ha sorprendido a las jugadoras de más alto calibre, como lo comentaron Garbiñe Muguruza y Sloane Stephens durante sus ceremonias de premiación en las Finals 2021 y el WTA 250 de 2022, respectivamente.

“Lo más interesante para las jugadoras es el afecto del público de Jalisco, es un público que está muy bien educado en el tenis, hay gente que se dedica a practicarlo y eso hace mucho la diferencia, porque conocen de tenis, saben apreciar las buenas jugadas y eso se vio en el Masters, cuando el público reaccionaba de manera muy respetuosa. Las jugadoras aprecian mucho eso, no en todos los países el público responde así”, destaca Romero.

De acuerdo con datos compartidos a este diario, el Abierto de Zapopan ha dejado derramas económicas de 70 millones de pesos en su edición inicial en 2019, 300 millones en las Finals 2021 y la estimación para 2022 era de 80 millones (las cifras oficiales de este año aún serán reveladas por una consultora de Londres), sumando 450 millones en un periodo de tres años.

“La WTA ve muy bien a Zapopan, está visto que tienen todo el apoyo (...) Seguramente la WTA, si el torneo de Zapopan quiere subir de nivel, les ayudará para hacerlo y lograrlo”, concluye Cristina Romero.