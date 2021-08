“Gracias Pumas, me diste la oportunidad que esperé toda mi vida, creíste y aún sigues creyendo en mí”, se despidió el defensa Johan Vásquez del club. El central con mejor promedio de intercepciones, robos y duelos terrestres ganados del torneo Guardianes 2021, según Statiskicks, es la última gran pieza que han dejado partir los capitalinos siguiendo su filosofía de impulso a los jóvenes.

Vásquez, uno de los defensas más destacados del futbol mexicano actual, partió al Genoa de la Serie A en una transacción valuada en 3.5 millones de euros según el portal Transfermarkt y que, de acuerdo a medios locales, también tendrá un beneficio a mediano y largo plazo para la institución universitaria, pues Pumas se quedó con una parte de su ficha esperando tener ganancias de futuras transacciones.

Pumas ha realizado grandes sacrificios deportivos en los últimos años, dejando partir a sus referentes sin que los beneficios se observen en el corto plazo. Hace dos temporadas, los felinos alcanzaron la final de la Liga MX hasta caer con León (Guardianes 2020) y desde entonces partieron ocho jugadores, entre ellos, Carlos González, quien contribuyó con 34 goles en cinco temporadas; Felipe Mora, Juan Pablo Vigón y Johan Vázquez a cambio de 11 millones de euros en total, de acuerdo con cifras de Transfermarkt.

“Si lo vemos en el estricto sentido, Pumas está haciendo lo que tiene que hacer, aunque hay que matizar porque no están vendiendo gente formada en cantera. (...) Pumas, de cierta manera, regresa a su esencia de vender a los jugadores que rindan, pero lo que le falta es ser un club formador, que no gane en grandes cantidades pero que salga de inmediato a surtir de jugadores al futbol mexicano. Pero falta mucho, no estamos hablando de que sale bien vendido un Erik Lira o un Alan Mozo”, analizó Ángel Palma, director de la agencia de representación Total Match.

Los últimos mercados de fichajes en Pumas tienen a la afición desencantada. Después del Guardianes 2020 el equipo se debilitó, en el torneo Clausura 2021 terminaron en el décimo quinto peldaño de la tabla general y la falta de gol los ha aquejado. Sin embargo, la apuesta es en el mediano y largo plazo, como explica su estratega, Andrés Lillini, quien viene de comandar a las fuerzas básicas.

“Lo que el club visualiza es que vienen jugadores como hoy (en el juego contra Querétaro, el sábado) que estuvieron en la cancha; terminamos jugando con chavos de fuerzas básicas y esa es la continuidad que le tenemos que dar a los jugadores. Con errores, sí, tenemos que ganar. Hay errores de todos, los cuales son repartidos y entonces se van formando, seguramente alguien que esté sentado acá (en el banco del director técnico) en algún tiempo lo cosechará”, dijo a este diario, el director técnico del equipo.

El estratega también hizo énfasis en la oportunidad que significa para los futbolistas jugar para Pumas, brindándoles una plataforma de exposición al ser parte de uno de los denominados ‘cuatro grandes’ del futbol mexicano.

“Tuvimos la oportunidad de poder darle a Johan una venta a Europa, solamente se le dio porque jugó en Pumas, en otro lado nunca la tuvo. Los otros dos que han salido, (Juan Pablo) Vigón y Carlos (González), seguramente, es una pregunta para la directiva porque fueron ventas locales, pero ellos crecieron también”.

La de Vásquez es la quinta baja en este mercado de transferencias tras las salidas de Facundo Waller, Juan Manuel Iturbe, Luis Quintana y Juan Pablo Vigón. Desde el punto de vista económico, estas ventas también significan ingresos para un club que históricamente ha carecido de presupuesto para fichar jugadores.

En los últimos 15 años, el equipo universitario ha ingresado 28.3 millones de euros en transferencias a Europa de acuerdo con Transfermarkt. En ese periodo se realizaron las transferencias de Esteban Solari al Almería (España), Héctor Moreno al AZ Alkamaar (Países Bajos), Ignacio Scocco al AEK (Grecia), Pablo Barrera al West Ham (Inglaterra), Efraín Juárez al Celtic (Escocia), Eduardo Herrera al Rangers (Escocia), Nicolás castillo al Benfica (Portugal), Santiago Palacios a San Agustín (España) y Johan Vásquez al Genoa (Italia).

No obstante, de estos nueve en total, solo cuatro han sido canteranos: Moreno, Barrera, Juárez y Herrera, y el último de ellos, justamente Herrera, fue vendido a Europa hace cuatro años, durante el verano 2017.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx