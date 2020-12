La Superliga europea no está en absoluto en el radar de la UEFA y es calificada como una idea “perfecta para arruinarse” por parte de LaLiga. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA aboga mejor por una reforma de la Champions League una vez concluya el actual ciclo de derechos, es decir, en el 2024.

“En cualquier caso, el formato continuará siendo el mismo hasta 2024; hasta entonces, los derechos se han vendido. Hemos hablado de no jugar el fin de semana porque queremos mantener el valor de las ligas nacionales; pero estudiar un sistema ligeramente diferente, más interesante que incluirá absolutamente todo”, dijo en una entrevista a 24ur.

En el 2020 la UEFA destaca que se lograron jugar más de 1,200 partidos durante la pandemia “sin incidentes importantes” y que la final de la Champions League en el 2021 en Estambul se piensa con el aforo completo, aunque el regreso del público depende de la vacunación. En agosto de este año, Ceferin dijo que no se repetirá el formato de final a ocho porque el calendario es demasiado denso.

“No veo dónde podríamos colocar un torneo en una o dos semanas en mayo, creo que es imposible. Hasta marzo no teníamos un plan y desde entonces tenemos el plan B, C y D, así que seremos capaces de adaptarnos porque el mundo no va a parar para siempre por el virus”, dijo en Lisboa, sede de la final en el 2020.

Mientras tanto, sobre la Superliga señaló que empujará a los clubes más pequeños al colapso y enriquecería aún más a los ricos.

“Una Superliga es el sueño del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desde hace treinta años, pero los dos principales candidatos a la presidencia del Barcelona se han pronunciado públicamente en contra de la Superliga, igual que el Bayern, la Juventus y algunos clubes ingleses”.

El presidente de La Liga española de futbol, Javier Tebas, por su parte, comentó que el proyecto de una Superliga no sería beneficioso para los clubes a largo plazo.

"La Superliga es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a los aficionados y enfrentarse con las autoridades del fútbol. Es inviable. Quien diga que esto es viable, es que no conoce bien el negocio del futbol".

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la Superliga es una manera de "innovar, buscar fórmulas para que el futbol siga siendo atractivo" y defiende la necesidad de reformar las competencias actuales, más porque es necesario salir de la crisis financiera causada por la pandemia.

El expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, dijo en octubre al renunciar a su cargo que había sumado al Barça a la propuesta de una Superliga con el fin de mantener la viabilidad del club, tras sufrir un gran impacto financiero debido a la pandemia.

Sin embargo, Tebas apuntó que la Superliga no tiene la preferencia de dirigentes de los clubes de la Premier League.

"Tengo contactos con clubes ingleses de los más grandes y son contrarios a la Superliga. Tienen la mejor competición y si este modelo de Premier funciona, si este modelo de Champions está funcionando, ¿por qué hay que cambiar?. Los ingleses son la primera potencia económica futbolística y no quieren la Superliga".

