Tsitsipas impone sus credenciales como candidato al título Aussie

Stefanos Tsitsipas pasó una prueba real de su buena reputación en el Abierto de Australia y venció a Jannik Sinner por 6-4, 6-4, 3-6, 4- 6, 6-3 en un partido de cuatro horas.

El griego va invicto en Melbourne y ante el tenista italiano de 21 años tuvo que luchar en un partido tenso por el buen nivel que se encontró.

“Fue un partido largo, muchachos, siento que pasé un siglo entero en esta cancha jugando al tenis. Se sintió tan largo. Qué gran noche. Estoy tratando de dar lo mejor de mí aquí, no es fácil. Hoy tuve un oponente increíble al otro lado de la cancha, jugando un tenis increíble en el tercer y cuarto set”.

Sinner se mostró confiado pero se lamentó de las oportunidades perdidas durante todo el partido: convirtió solo cuatro de 26 puntos de quiebre cuando el servicio clave de Tsitsipas en momentos clave ayudó a mantener vivas sus esperanzas de reclamar su primer título de Grand Slam en Melbourne. El griego, que ascenderá al número 1 en el ranking por primera vez si levanta el trofeo en Melbourne, se enfrentará a Jiri Lehecka en su tercera aparición consecutiva en semifinales del Abierto de Australia.

Al comienzo del choque del domingo, Sinner luchó con frecuencia para igualar la consistencia de Tsitsipas en los intercambios desde la línea de fondo, ya que el tercer sembrado deleitó a sus partidarios vocales en la multitud con una exhibición clínica en los dos primeros sets. Sin embargo, después de romper el servicio de Sinner cuatro veces para una ventaja de dos sets al cero, Tsitsipas perdió el rumbo. El jugador de 24 años permaneció sin problemas en el servicio desde entonces para sellar un lugar en su sexto cuartos de final de Grand Slam.

“Creo que solté un poco mi brazo, solté mi muñeca en el servicio. Creo que eso me ayudó mucho a generar más potencia y precisión, algo que antes no hacía. Cambió por completo mi forma de abordar el partido, desde ese momento en que hice ese pequeño ajuste. Eso me ayudó a servir bastante bien hacia el final sin estar demasiado tenso”, dijo Tsitsipas, quien hizo el 92 por ciento (24/26) de los primeros servicios en el quinto set.

Tsitsipas, que ahora tiene un récord de 19-5 en el Abierto de Australia, ahora se prepara para un segundo encuentro a nivel de gira contra Lehecka, de 21 años.

“Está claro que este es mi 'Grand Slam de casa', sí, porque Melbourne es la segunda ciudad más grande después de Atenas con la mayor población griega. Los francesas tienen Roland Garros, los británicos Wimbledon, los estadounidenses el US Open, para mí es el Open de Australia".