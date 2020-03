Nadie escapa a la crisis sanitaria. Según datos recabados por este diario, BBVA Bancomer, el principal patrocinador de la Liga MX inyecta 190 millones de pesos al año.

Se trata de un espectáculo que esta temporada, en promedio por jornada, cuenta con una asistencia de 214,610 aficionados; además de que detrás del torneo varonil hay 12 televisoras.

De acuerdo a la audiencia, datos de HR Ratings indican que la audiencia al futbol ha promediado 6 puntos de rating en televisión abierta. Tras los partidos del domingo quedaron suspendidos los encuentros de cada fin de semana hasta nuevo aviso.

Mauricio Pallares, director de Marketing de BBVA México dijo a El Economista que sin duda afectará a la imagen del banco la falta de exposición cada fin de semana, “pero estamos convencidos de que es más importante la salud de las personas. Hemos implementado un plan de contingencia que ayude a disminuir los riesgos de propagación del virus sin afectar el servicio a nuestros clientes. En estos momentos es más importante nuestra responsabilidad social que nuestro posicionamiento de marca”.

¿Qué datos de exposición de marca en la Liga MX han podido recolectar?

“Hacemos en conjunto con la Liga MX dos estudios al año, uno por torneo, y los resultados hasta ahora son muy buenos. De hecho uno de los indicadores más importantes es que los aficionados al futbol tienen una mejor percepción del banco que los no aficionados e incluso entre los no aficionados nuestra imagen es muy buena”.

Los fines de semana son los días de mayor actividad para la liga, más en el entorno digital. La herramienta Google Trends indica que el término Liga BBVA MX es más buscado cada domingo, mayormente en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo y Guanajuato.

Tan sólo en la cuenta de twitter de la liga varonil, en un fin de semana se publican hasta 208 hashtags mencionando el patrocinio de BBVA, con gráficos incluidos que contienen ya sea la tipografía y paleta de colores del patrocinio o el logotipo; a su vez generan miles tweets con el mismo hashtag entre la comunidad aficionada.

El sábado pasado el hashtag #LigaBBVAMX se colocó como top 20 en tendencia en esta red social.

El banco también es patrocinador del Ascenso MX y sumó a la Liga MX femenil hace un año a la que aporta 50 millones de pesos, según datos publicados por este diario. Durante el torneo Apertura 2019 la liga femenil alcanzó 5 millones de televidentes a través de la transmisión de 132 partidos en 3 televisoras.

“El futbol femenil ha crecido enormidades. Hay plazas, como Monterrey, en donde los juegos ya presentan llenos y en el resto del país sigue ganando adeptos. Decidimos patrocinar a la liga femenil porque estamos convencidos de su potencial y de la capacidad de las chicas para brindar un espectáculo de primer nivel. Desde hace un año estábamos convencidos de la fuerza de las mujeres”, mencionó el director de Marketing de BBVA.

Andrés Nieto Serpa, director de Claro Sports Latinoamérica indicó que una de las estrategias para enfrentar la suspensión de los partidos es la retransmisión.

“La cancelación de los eventos nos ha movido el tema de programación y estamos transmitiendo clasificatorias olímpicas, partidos de la Liga MX, de ascenso, eventos que tengamos derecho y haciendo dos noticieros al día más, el de radio”.

Claro Sports cuenta con los derechos de transmisión de los equipos de primera división León y Pachuca, sus transmisiones a través de internet alcanzaron en promedio por partido 263,504 reproducciones a lo largo de las 10 jornadas hasta el momento disputadas.

Cabe destacar que en el último partido que se jugó a puertas abiertas a la afición a través de la señal de Claro Sports (Pachuca vs Santo correspondiente a la jornada 9) el logotipo de BBVA se pudo visualizar en pantalla hasta 20 veces únicamente en los cuatro primeros minutos de transmisión durante el protocolo de inicio.

Relación de la Liga MX con Bancomer:

• 2013 - Inicio del patrocinio.

• 2015 - Renovación del patrocinio hasta el 2022, incluyó a la liga de ascenso.

• 2019 - Incluyó a la liga femenil.

• 18 equipos varoniles.

• 18 equipos femeniles.

• 12 equipos de la liga de ascenso.

Extensión a las fuerzas básicas Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Sub 13.

