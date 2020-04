El cambio de Ascenso MX a Liga de Desarrollo genera dudas respecto a lo que sucederá con los estadios que pertenecen a la categoría. Los cuatro clubes que votaron en contra del nuevo esquema no tienen certeza de continuar en el proyecto y no saben si mantendrán el comodato del estadio o los gobiernos recuperarán los inmuebles.

El torneo de Ascenso MX mantenía números de asistencia a la baja. En el Apertura 2019, hasta la jornada 10 se mantuvo un promedio de 22,253 espectadores. En el Apertura 2020, también hasta la fecha 10, cuando se canceló el torneo, el promedio fue de 5,135 aficionados, una reducción de casi 77 por ciento.

De los 12 estadios que eran utilizados en el Ascenso MX, ocho de ellos pertenecen al gobierno y dos a empresas privadas (Dorados de Sinaloa y el Club Atlético Zacatepec). Mientras que el Estadio Jalisco pertenece a una asociación civil formada por los clubes que lo utilizan y el estadio de Alebrijes es del Instituto Tecnológico de Oaxaca. De todos los estadios, el más costoso y nuevo de la categoría es el Agustín Coruco Díaz de Zacatepec. En dimensión física, es el segundo más grande con capacidad para 24,313 personas y con una inversión de 500 millones de pesos.

¿Qué planes de operación tienen para el estadio Coruco Díaz sin el Ascenso MX?

“Está contemplado para seguir manteniéndose, no hay forma de bajar costos operativos. Según prioridades, las inversiones y mejoras son las que estarán sujetas a un análisis previo y presupuestal”, explica Aldo Arturo González, director comercial y de comunicación del club Zacatepec.

Los costos de operación son variables dependiendo de la actividad deportiva de cada club y las instalaciones con las que cuente. Sin embargo, Aldo Gonzpalez comenta que un promedio de la categoría respecto a la manutención mensual de los recintos es entre 50,000 y 80,000 pesos. Estos montos son administrados por los clubes, pero en ocasiones no forman parte de sus gastos.

“Muchos de los estadios que están en el Ascenso, a pesar de que son comodatos de los equipos, los gobiernos siguen metiendo dinero en mantenimiento y operación. En mi experiencia, el gobierno era el que se encargaba del mantenimiento, la luz, abono y todo eso; nosotros lo administrábamos, pero ellos lo pagaban. No lo veo mal, están subsidiando ciertas situaciones que generan una actividad económica importante dentro de la ciudad”, expresa una fuente que pidió anonimato.

Estás prácticas son recurrentes. En el 2010, el Congreso de Quintana Roo detalló que a través de la cuenta pública de la Comisión de la Juventud y del Deporte, se brindó un subsidio de 25 millones de pesos al Atlante para gastos de operación. En el mismo documento se detalla que en el 2007 se realizó una inversión al Estadio Andrés Quintana Roo por 39.5 millones de pesos.

Ya sea que un club o un gobierno gestione un inmueble, una de las opciones es abarcar una mayor cantidad de eventos para los estadios.

“A pesar de que su actividad principal es deportiva, el gobierno tiene la capacidad de utilizarlos para otras cosas; es parte de lo que me tocó vivir en Zacatepec. Buscábamos albergar distintos torneos de futbol, rentarlo a terceros, hacer máximo uso de las instalaciones. Lo utilizamos para un comercial de Hirving Lozano, una forma de darle mantenimiento y generar ingresos adicionales”, comparte Michel Richaud, director deportivo y administrativo del Atlético Zacatepec en el 2018, a este diario.

Unos de los objetivos de la Liga de Desarrollo es funcionar como rescate financiero para la categoría. Esto significaría disputar los partidos en las academias o centros de entrenamiento de los equipos para buscar ahorrar dinero. Sin embargo, es algo que todavía no se ha discutido.

“Por el momento no son temas que se hayan tocado y tampoco soy la voz autorizada para expresarlo. Pero, sí me preguntas, no creo que pase así. No se considera (utilizar las academias). La verdad es muy pronto para conocer muchos de los detalles. Aún nos encontramos en espera de las mesas de trabajo de la Liga para conocer las reglamentaciones”, señala Arturo González.

