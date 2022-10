Puebla con la oportunidad de cambiar el desenlace ante América

El Estadio Cuauhtémoc no representa para club América un inmueble imposible de superar, además de que llevan más tiempo de descanso al terminar como líderes del torneo en puntos (38) con una racha invicta de 12 partidos al cierre de la temporada regular.

"No han pasado tres meses donde no tenemos ritmo de futbol, han pasado 10 días, entonces hacemos siempre hincapié en ese sentido. El campo de juego no lo he pisado, he escuchado los comentarios, no está en las mejores condiciones, pero hay que adaptarse, esto es así, nosotros al lugar donde fuimos nos hemos adaptado a la cancha o al marco de lo que significa jugar fuera de casa, no veo por qué hacer hincapié en algo que estamos preparados", dijo el técnico del América, Fernando Ortiz previo al encuentro.

Las Águilas han sido un rival complicado para La Franja, que se ha quedado en el camino. Puebla perdió en el certamen anterior (Clausura 2022) en la misma fase de cuartos de final. También, en la última jornada de la fase regular del Apertura 2022 perdieron justamente en el Estadio Cuauhtémoc.

El Puebla finalizó el actual torneo en el noveno lugar, que le dio derecho al repechaje, instancia en la que derrotó a Chivas en tanda de penales. La Franja ha estado en todas las Liguillas desde que llegó Nicolás Larcamón. El entrenador argentino tiene la espina de no superar la Semifinal del torneo pasado y aún buscan el título 14 del club que celebra esta semana su aniversario 106.

”Siempre hay algo nuevo para aprender, esta es mi segunda oportunidad, trato de buscar y corregir errores que se refieran en lo deportivo, ojalá los encuentre y no los repita. Hemos logrado clasificar, pero no hemos ganado nada, vamos a enfrentar dos partidos difíciles”, mencionó el "Tano" Ortiz.

De acuerdo a fivethirtyeight, los dos equipos que tienen la mayor probabilidad de superar los cuartos de final y quedar campeón son: 31% América y 30% Monterrey.

