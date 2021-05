Lando Norris es actualmente el mejor piloto juvenil de la Fórmula 1, ubicado en el cuarto puesto del Mundial de Pilotos solo por detrás de los experimentados Lewis Hamilton (36 años), Max Verstappen (23) y Valtteri Bottas (31). A nivel Mundial de Constructores, sus puntos significan el 63% del rendimiento de McLaren, que está en tercer lugar debajo de Mercedes y Red Bull.

Es por ello que la escudería británica aseguró a su joven de 21 años con un contrato multianual hasta 2023. McLaren busca volver al protagonismo de la F1 después de que ganó su último Mundial de Constructores en 1998 y el último de Pilotos en 2008, cuando Hamilton aún estaba con ellos.

La F1 compara la formación que le ha dado McLaren a Norris con la que le dio a Hamilton: “Ha sido una inversión significativa, similar a lo que hicieron con Hamilton antes de que se mudara a Mercedes en 2013; Norris les ha dado un gran rendimiento”, señala la organización en un comunicado.

Al interior de McLaren, la opinión es similar. Andreas Seidl, jefe de equipo, también vislumbra un futuro parecido al del ahora siete veces campeón del mundo: “Es impresionante ver el desarrollo que Lando ha mostrado en los últimos tres años, ver lo que está logrando este año y, si sigue desarrollándose así como piloto y como persona, creo que tiene todo lo que se requiere para ser, en algunos años, un piloto de primer nivel”.

Norris, nacido el 13 de noviembre de 1999, llegó a McLaren en 2017 como piloto de desarrollo y apenas en un año ascendió a piloto de pruebas. En 2019, con menos de 20 años, debutó en Fórmula 1 y terminó como lugar 11 en el Mundial de Pilotos. Ya en 2020 terminó en el Top 10 con casi el doble de puntos de su primer año: noveno lugar y 97 unidades (tuvo 49 en 2019).

En la temporada actual se mantiene en cuarto lugar tras cuatro fechas, en las que ya tuvo un podio, siendo el único piloto fuera del trío Hamilton-Verstappen-Bottas que ha podido meterse entre los mejores tres (tercer lugar en Imola). Con este rendimiento, el joven inglés mantiene a McLaren encima de Ferrari y Renault.

De 2017 a la fecha, la escudería británica ha invertido 4.57 millones de dólares en salarios en Norris, quien ha estado acompañado por el español Carlos Sáinz y ahora por el australiano Daniel Ricciardo. McLaren no ha ganado un Grand Prix en ocho años (su último primer lugar fue en noviembre de 2012).

El contrato de Norris expiraba en noviembre, por eso su equipo se apresuró a firmarlo cuando ni siquiera ha transcurrido la mitad de la temporada. “Sé que no estoy ganando carreras actualmente y no estoy en el podio todos los fines de semana, pero estoy muy contento con mi posición y no necesito perder el tiempo hablando con nadie más (otra escudería)”.

Tras la renovación, el piloto agregó: “La lealtad es una gran parte para mí. Por mucho que quiera ganar carreras y campeonatos, la otra cosa que es tan importante para mí es asegurarme de que estoy disfrutando donde estoy y llevarme bien con la gente, con mis mecánicos, ingenieros y todos los que están en la fábrica. Todo funciona muy bien en este momento y me encanta”.

Checo Pérez asegura que Red Bull no lo presiona

Previo al quinto circuito de la temporada, a celebrarse este fin de semana en Mónaco, el mexicano Sergio Pérez aseguró que su escudería, Red Bull, no lo presiona en la búsqueda de un podio.

“Toda la presión viene de mí mismo. Quiero sacar el máximo potencial del coche al nivel en que el equipo está funcionando. El equipo no me ha puesto ninguna presión, sé qué tipo de trabajo tengo que hacer, así que no tienen que decirme”, dijo en conferencia de prensa el miércoles.

Pérez se unió a Red Bull en la presente temporada tras haber terminado cuarto en el Mundial de Pilotos 2020, pero tras los cuatro primeras fechas no ha podido alcanzar un podio, mientras que su compañero Verstappen no ha bajado del segundo lugar (incluso ya ganó uno).

Mónaco representa una oportunidad de ganar confianza y puntos, destacó el mexicano: “Si eres capaz de conseguir esa confianza en Mónaco, puedes conseguirla en cualquier otro sitio. Es un fin de semana muy importante para mí en ese sentido para poder construir y conseguir esa confianza con el coche, que no tengo ahora”.

Por su parte, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, reiteró su confianza a Checo previo a este quinto Gran Premio, incluso realzando su rendimiento por encima del que demostró el francés Pierre Gasly (ahora piloto de Alpha-Tauri) en la temporada 2019.

“Sergio Pérez está mejorando constantemente. No quiere reinventar el coche como lo hizo Gasly. Al contrario, mira a Max (Verstappen), analiza sus vueltas y reconoce dónde tiene que mejorar. Este campeonato del mundo también lo decidirán los segundos pilotos del equipo”.

deportes@eleconomista.mx