El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el domingo la primera edición del Gran Premio de Miami (Florida, Estados Unidos) de Fórmula 1 superando en un emocionante final a Charles Leclerc (Ferrari), líder de la clasificación general.

Verstappen, que suma tres victorias en las primeras cinco pruebas del año, partió desde la tercera plaza pero con un gran arranque de carrera tomó el liderato adelantando en la novena vuelta a Leclerc, que salió desde la "pole position".

El español Carlos Sainz (Ferrari) concluyó en tercer lugar, sumando su tercer podio de la temporada, después de resistir los últimos ataques del mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull), que fue cuarto.

Verstappen, vigente campeón de Fórmula 1, recortó distancia a Leclerc en la clasificación por puntos tras una carrera desgastante bajo el fuerte calor en el Miami International Autodrome (5,412 km), donde algunos pilotos se quejaron de la falta de agarre del asfalto.

Max Verstappen. Foto: AFP

Leclerc sigue en cabeza de la tabla con 104 puntos, seguido de Verstappen (85) y Pérez (66).

"Estoy muy feliz de ganar aquí en Miami, fue un gran domingo para nosotros", declaró Verstappen al salir de su auto.

Aparte de la temprana remontada del neerlandés, la carrera se desarrolló sin grandes sobresaltos hasta que el auto de seguridad entró en pista por un choque entre el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el británico Lando Norris (McLaren).

Esta situación derivó en que se abrieran dos batallas en las últimas 11 vueltas, con Leclerc intentando recuperar la cabeza ante Verstappen y "Checo" Pérez el podio ante Sainz, sin que ninguno de ellos lograra su objetivo.

"La carrera fue físicamente muy difícil", admitió Leclerc. "Tuvimos algunos problemas con el neumático. El final fue muy competitivo y pensé que podía alcanzar a Max".

"Fue una carrera difícil", coincidió Sainz, su compañero de Ferrari. "El vehículo se movía, se deslizaba, pero el podio es un resultado decente".

Estrellas en Miami

"Checo" Pérez tampoco pudo alcanzar el ansiado podio en una carrera en la que reportó a su equipo la falta de potencia de su auto.

"No pude hacer nada. Tenía demasiado déficit en el motor, por más que intentaba y empujaba muchísimo en las curvas no pude llegar a Carlos", dijo Pérez. "Tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía potencia en las rectas (...) Un desastre total".

"Me hubiera encantado estar en ese podio con todos los latinos que me han apoyado este fin de semana", lamentó.

El Gran Premio de Miami, una de las dos carreras de este año en Estados Unidos, fue inaugurado con un desfile de celebridades por el paddock, con leyendas del deporte como Michael Jordan, Tom Brady y David Beckham, actores como Matt Damon y cantantes como Maluma.

El circuito, que esperaba un lleno de 82,000 aficionados, fue construido en los aparcamientos del Hard Rock Stadium, sede del Masters 1000 de tenis y hogar de los Miami Dolphins de la NFL.

