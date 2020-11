Silencio. La semana más esperada en el major de más tradición tendrá una apariencia inusual. Con temperaturas frías, un 40% de probabilidad de lluvia, sin público caminando en el recorrido de juego de los golfistas y sin organizadores visitiendo las chaquetas verdes auténticas de la competencia, será otra cara, con un silencio más perceptible, en el club de golf Augusta National para los 92 participantes.

Tampoco está agendada una de las mayores tradiciones de la competencia, el concurso de Par 3 del miércoles, que se celebró por primera vez en 1960.

El presidente del club de golf en Augusta, Fred Ridley, argumentó que la experiencia del Par 3 no puede hacerse sin patrocinadores presentes. El público es el corazón de esta parada.

En el libro The Making of the Masters, publicado por David Owen en 1999, se asegura que el cofundador del Augusta National, Clifford Roberts “siempre se refería a los espectadores del Masters como patrocinadores, un término que expresaba perfectamente su concepción de la relación entre las personas que compran entradas y el torneo al que financian”.

Sin embago, la cena de campeones que se lleva a cabo este martes sigue programada a pesar del Covid-19. La condición para entrar es haber levantado un título en la competencia, una tradición desde 1952 en la que el campeón del año anterior establece el menú de la cena cada año nuevo.

En el formato de competencia también hay cambios. Con un aviso de último momento previo al inicio de la competencia: estar a 10 tiros del líder después de dos rondas ya no garantiza un tiempo de salida de sábado a domingo. En cambio, solo los 50 primeros y los empates harán el corte de 36 hoyos.

Entre los 17 ex ganadores del Masters que buscarán otra chaqueta verde estará el campeón defensor, Tiger Woods, junto con otras cartas fuertes como Dustin Johnson y Bryson DeChambe, así como el español Jon Rahm. Mientras que Sergio García (campeón en Augusta en 2017) y el chileno Joaquín Niemann anunciaron su baja de la competencia por dar postivo a Covid.

