Apenas un día después de que se definieran los equipos finalistas de la Liga MX, el presidente ejecutivo, Mikel Arriola, celebró su primera asamblea con los dueños para reordenar el caos generado por una temporada completa en pandemia.

Aunque el covid-19 se hizo presente en México desde marzo, el futbol regresó de manera formal en julio con el Guardianes 2020 y se cerró en el primer semestre de este año con el Guardianes 2021. Entre ambos se jugaron 342 partidos y solo el 17% (60) se han celebrado con algún porcentaje de aforo.

Debido a esto y a una disminución del 25% de ingresos por venta de derechos de transmisión y hasta el 35% por reducción de patrocinios, las pérdidas totales de la Liga MX en un año en pandemia ascienden a 4,320 millones de pesos, con un promedio de 240 millones por equipo.

La solución acordada entre los dueños de los equipos y la Liga MX como de la Liga de Expansión es un Plan Estratégico Integral de Estabilización de Ingresos que consta de tres ejes: el deportivo, el económico-comercial y el de control financiero.

Este plan incluye que, por primera vez, los equipos estén obligados a presentar sus reportes financieros con total transparencia: “Ya podemos hablar de un control económico pleno; por primera vez, los equipos van a presentar estados financieros auditados a partir de la próxima temporada”, destacó Arriola en la presentación del documento.

Los cambios aprobados por los dueños se harán efectivos a partir de la temporada 2021-22, que comenzará entre el 22 y el 24 de julio. Entre las modificaciones destaca la reducción del 33% de multas para los peor colocados en la tabla porcentual, aumentar el tiempo activo de los partidos en un 15%, la creación de negocios digitales como los coleccionables no tangibles que comercializa la NBA y la atracción de mayor capital extranjero.

En ese rubro, la Liga MX confirmó que el 50% del Necaxa ha sido vendido a DC United Holdings, empresa estadounidense que también posee al DC United de la MLS y al Swansea City de Inglaterra. También reveló que hay interés de “un fondo de inversión estadounidense” para comprar al Atlético de San Luis, que es posesión del Atlético de Madrid.

En lo deportivo también se anunciaron cambios: se elimina la regla del gol de visitante en las liguillas, se ampliará el periodo de registros y transferencias en los mercados de fichajes y los árbitros serán instruidos para dejar fluir más el juego con tal de conseguir ese 15% más de tiempo activo.

Reactivación económica y atracción de capital extranjero

Las pérdidas de 4,320 millones de pesos más una caída del 65% de ingresos en servicios deportivos, calificada por Arriola como “la peor en la historia de la industria en México”, provocó que también se viera afectado el mercado de fichajes.

La Liga MX sufrió una disminución de compra de jugadores del 20% y una disminución de ventas de 26%. Los clubes se refugiaron más en buscar futbolistas sin costo, ya que las transferencias gratis aumentaron un 29%, como Marco Fabián (FC Juárez), Antony Silva (Puebla), Víctor Malcorra (Atlas), Fidel Martínez (Xolos) y Jorge Torres Nilo (Toluca), quienes llegaron libres y fueron indiscutibles en el Guardianes 2021.

Además se decidió la disminución del pago de multas por ocupar los peores puestos en la tabla porcentual. Arriola aclaró que esto será a partir de 2022, por lo que Atlético de San Luis, Atlas y Juárez no se salvaron de pagar 120, 70 y 50 millones de pesos, respectivamente, al final de esta temporada.

Sin embargo, a partir de la próxima y durante los siguientes cuatro años, las cifras quedaron fijadas en 80, 47 y 33 millones. El monto total de multa se reducirá de 240 a 160 millones de pesos, pero Arriola explicó que los clubes de la Liga de Expansión seguirán recibiendo el apoyo de los 240; los 80 millones faltantes saldrán de los bolsillos de la Liga MX a través de sus diferentes activos.

Justo sobre cómo generar más ingresos para la Primera División, el presidente ejecutivo mencionó que, a partir de 2022, buscará concretar “nuevas propiedades para México y Estados Unidos tanto en físico como en digital”, por lo que prevé el impulso a proyectos como los Non-Fungible Tokens (coleccionables no tangibles) que se han popularizado en los últimos meses en ligas como la NBA y la NFL.

También se creará el StandBall, una serie de 12 soportes de balones que estarán en cada cancha de la Liga MX. El objetivo es que los recoge balones coloquen los balones ahí para que los tomen los jugadores y así evitar el contacto directo entre ellos, además de que esta plataforma podrá comercializarse con marcas.

El eje de orden corporativo y económico del nuevo plan de la Liga MX destaca dos puntos en su ruta hacia la mayor generación de recursos: las reglas claras y la inversión extranjera. Sobre el primero, Arriola reveló que los clubes estarán obligados, por primera vez, a entregar un reporte financiero a la liga que otorgue “claridad, certeza e institucionalidad”.

Ese argumento servirá para lograr el segundo punto: la atracción de mayor capital extranjero, así como se ha confirmado la inversión de DC United Holdings en Necaxa, lo cual “sin duda es una muy buena noticia para nuestro futbol”, mencionó el presidente ejecutivo.

“Un ambiente de negocios con estas características (control financiero y orden corporativo) genera oportunidades para concretar inversión extranjera y se convierte en un multiplicador para dinamizar y desarrollar a ritmos acelerados la industria del futbol”, señala el documento.

Ante las pérdidas, ¿cuáles fueron las líneas que ayudaron a los equipos económicamente este año?

“Obviamente el primer rubro de ingreso que cayó de 100 a 0 con la pandemia fueron la taquilla y los esquilmos. Esos ingresos se fueron recuperando de manera marginal con las reaperturas limitadas. (Los aforos) No necesariamente sirvieron para monetizar, sino para pagar compromisos con los abonados, ahí sí se han podido recuperar un poco los equipos. También se han recuperado de los derechos de televisión, sobre todo Expansión que pasó de 12 a 35 millones de pesos en sus ingresos y ya este año (2021) no ha habido renegociaciones para reducir los patrocinios. Esos rubros hoy ya se ven, no igual que antes del covid, pero ya no en ceros; ya hay recuperación. Los más de 4,000 millones de pérdidas siguen creciendo mientras estén los estadios cerrados o semicerrados”, respondió Mikel Arriola a El Economista.

