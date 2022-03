A los 23 años, Katy Martínez comprueba que la consolidación de sus récords en la Liga MX Femenil abre otros caminos además de los deportivos. La jugadora representa un perfil de alto nivel futbolístico en México, con logros como cuatro campeonatos de liga, la cifra de 100 goles anotados en su carrera y un título de goleo.

Ahora, Katy 'Killer' es parte de los tres deportistas mexicanos accionistas de Kavak, la empresa unicornio que en el año 2021 superó una valuación de 8,700 millones de dólares.

El piloto Checo Pérez, el portero Guillermo Ochoa y la jugadora del América tienen las mismas oportunidades al aceptar ser embajadores y accionistas de Kavak. Esto significa que, parte de sus ganancias las destinan a la empresa, y en el caso de Katy, se fijó una cifra de compensación y un valor económico. Ella escogió que 70% sean acciones y un 30 % en capital. Sin revelar el tipo de esquema accionario en el que se insertan los atletas, Loreanne García, cofundadora y Chief People Officer de Kavak explica a El Economista que más que otorgar garantías a los atletas, quieren fortalecer una relación como socios.

“Más que garantizar algo al atleta estamos entrando en partnership juntos. Entre el mundo del emprendimiento y los atletas, hay muchas cosas similares; se crean cosas desde cero, se inspira a mucha gente. Como accionistas son parte del crecimiento que queremos dentro de la compañía”.

La empresa mexicana de compra y venta de autos seminuevos ha perfilado una manera distinta de ejercer presencia de marca, fichando a los deportistas como embajadores y accionistas por el peso de su imagen en la sociedad mexicana. En el caso de Katy 'Killer', el interés de invitarla tuvo una fuerte razón de género, pues Kavak dentro de su empresa, promueve la apertura de oportunidades a las mujeres en cargos directivos.

“Ella es un ejemplo para muchas mujeres y hombres, en un deporte en el que la oportunidad antes estaba cerrada y se ha ido abriendo en la sociedad. El futbol femenil va a crear un gran cambio social en deportes que parecieran masculinos y en los negocios es similar con emprendimientos que también parecieran masculinos. Con estos ejemplos se irán abriendo puertas”.

Incluso, la futbolista regiomontana ha sido considerada entre las 100 mujeres más poderosas de México, en una selección de la revista Forbes de 2019. Katy aparece en el listado junto a empresarias, ejecutivas, políticas, artistas. Otras ocho mujeres se relacionan con el deporte: Charlyn Corral (futbolista), Bibi Wetzel (Campeona Mundial de Gimnasia para Atletas de Alto Rendimiento con Síndrome de Down), Mariana 'La Barbie' Juárez (boxeadora), María Fassi (golfista), Alexa Moreno (gimnasta), Marisela Peña (Presidenta de Lucha Libre AAA Worldwide), Liliana Ibañez (Campeona de Natación) y Mónica Vergara (entrenadora de la Selección Mexicana Femenil),

“La sociedad empezó con un mundo donde todo era masculino y eso ha ido cambiando y todavía hay muchas puertas que hay que abrir como mujeres, empezando a estar en las oportunidades de distintos sectores. Es algo que estamos empezando a cambiar, rompiendo paradigmas todos los días. Es combinar los poderes de una mujer con un nivel de ambición y abrir el camino. El futbol femenino puede vender tanto como el de hombres”.

La cofundadora y Chief People Officer de Kavak explica que Katy tiene varias responsabilidades como accionista, y a falta de delimitar el tiempo que tiene que pasar en campañas de activación, destaca que una de los principales roles es ser parte del Comité de Mujeres de Kavak, en donde se promueven iniciativas de presencia y desarrollo de las mujeres en el ámbito profesional.

“Tiene varias (responsabilidades), la primera es ser embajadora, queremos que sea parte de nuestra historia, como mujer nos ayude a participar en el Comité de Mujeres, siendo mentora, compartiendo su experiencia tanto dentro y fuera de Kavak, para crear un mundo más inclusivo. El Comité lo conforman de 200 a 300 mujeres de Kavak y participan también hombres. La misión es asegurar que cada día seamos más mujeres de Kavak y en puestos de liderazgo”.

Entre otros patrocinios, Kavak fichó en partnership a las selecciones de futbol de México, Argentina y Brasil. Este 2022, año de la Copa del Mundo, la intención de la empresa es incluir más perfiles, y Loreanne García señala que apostar por presencia en una infraestructura al estilo naming right “es algo que podríamos considerar en el futuro”.

“Más allá de cualquier deporte, seguiremos observando y estableciendo contacto con personas con las que sintamos que podemos tener esa relación. Los latinos tenemos que apostarle a los países latinoamericanos”.

Kavak no cotiza en bolsa, por lo tanto, no se puede estimar el valor de una cotización; el mejor indicador es el crecimiento de la empresa. En el 2021, levantó 700 millones de dólares en una ronda de inversión serie E, con lo que duplicó el valor hasta los 8,700 millones, con esto, se colocó como la segunda start up más valiosa de América Latina. El rendimiento de las acciones de los atletas depende de cómo crece la empresa y pueden recibir flujos según los dividendos que se paguen.

