La posición de Italia como un gigante del futbol no está en duda. Han ganado cuatro copas del mundo, sus equipos han ganado 12 Champions League y en las biografías de los ‘apóstoles’ de este deporte siempre resuenan nombres como Franco Baresi, Giuseppe Meazza o Paolo Maldini.

Pero los últimos 15 años han ido en contra de su propio nombre, con una serie de tropiezos que colapsaron el 14 de noviembre de 2017, cuando quedó fuera de un Mundial por primera vez en seis décadas. Esto hizo despertar a su federación, técnicos y jugadores.

Roberto Mancini fue el elegido para tomar un barco desolado. En mayo de 2018 se convirtió en seleccionador nacional por primera vez y, en este momento, es el responsable principal de cambiar el rostro de la azzurra hasta llevarla a una final desde aquella que ganaron en el Mundial 2006 de Alemania.

Italia derrotó a España en penales (4-2) en las semifinales de la Eurocopa 2020 y clasificó así a su cuarta final del torneo, empatando justamente al conjunto ibérico como las dos selecciones con más finales (4) solo detrás de Alemania (6). Su rival por el trofeo será Inglaterra o Dinamarca.

“El mérito es en primer lugar de los jugadores, quienes han creído estos tres años, pero no hemos acabado, debemos recuperar las fuerzas”, analizó el entrenador tras la victoria en semifinales.

Pese a sus cuatro títulos mundiales, Italia solo posee uno a nivel Eurocopa y lo ganó en el lejano 1968. Después perdió la final del 2000 ante Francia y la de 2012 ante España, por lo que su alegría estalló al regresar a esta fase con un penal atajado de Gianluigi Donnarumma, respaldado por una efectividad del 35% en penales durante su carrera en clubes.

“Soy consciente de que antes de mí otros arqueros (italianos) hicieron historia, pero no tengo presión. Los récords de Buffon, Zenga o Zoff me motivan, no es fácil pero trataré de batirlos", dijo el arquero durante la Euro 2020.

Donnarumma, de 22 años, es parte de la nueva generación italiana que busca recuperar la gloria de 2006 de Buffon, Pirlo y Gattuso. Junto a él están nombres de jóvenes como Nicoló Barella y Federico Chiesa, menores de 25, aunque un bastión importante es la camada que sobrevive a la final de 2012: Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, defensas centrales de 36 y 34 años.

No obstante, la principal virtud de Italia al mando de Mancini no ha sido la defensa. Durante la Euro 2020, fueron la segunda mejor ofensiva con 11 goles y el segundo equipo con más disparos totales, con 108 (España fue líder en ambas estadísticas).

Aunque ninguno de sus jugadores logró hacer más de tres goles hasta las semifinales, su delantero Ciro Immobile fue el segundo con más disparos (17), mientras que Federico Chiesa fue el tercero con más regates (18), superando a figuras como Romelu Lukaku y Cristiano Ronaldo.

Las estadísticas individuales se unen a sus récords como equipo: bajo el mando de Mancini, acumulan 33 partidos sin perder (están a dos de la marca mundial de Brasil y España) y se convirtieron en la primera selección con 15 victorias consecutivas en las Euros (contando la fase eliminatoria).

“El equipo puede seguir mejorando. Teníamos ganas de tomarnos una revancha tras el disgusto del Mundial 2018 (al que no clasificaron), pero podemos seguir creciendo”, resaltó Mancini tras eliminar a Bélgica en cuartos de final de la Euro 2020.

Y es que el mal sabor de boca de 2018 venía arrastrando dos mundiales con eliminaciones en fase de grupos (2010 y 2014), así como en cuartos de final en la Euro 2016. Por eso el nuevo récord invicto, que estaba vigente desde 1935, sabe tan bien a los aficionados y jugadores italianos.

Ya no es época del ‘catenaccio’, ese estilo defensivo que ha sido sinónimo de Italia desde los años 40. La generación actual más bien utiliza a mediocampistas y atacantes que no rebasan el 1.80 de estatura pero que son dúctiles con el balón, como Marco Verratti, Federico Chiesa y el número 10, Lorenzo Insigne.

Italia no pierde desde el 10 de septiembre de 2018, acumulando 27 victorias y seis empates. Más que eso, los aficionados están felices de volver a ver a su equipo competir por un trofeo, siendo esta la décima final en su historia entre Mundiales y Eurocopas.

Una estadística los hace soñar con el título en 2021: desde 1996, hay tres equipos (Alemania, España y Portugal) que han sido campeones al hilvanar seis partidos sin perder en una Eurocopa.

En este campeonato, que sobrevive a la pandemia, Italia ha vencido a Turquía, Suiza, Gales, Austria, Bélgica y España, dejando su portería en ceros contra los primeros tres.

Roberto Mancini ganó 13 títulos como jugador. Como seleccionador nacional ha dejado un legado de 13 triunfos consecutivos a Italia, pero busca una estrella más: “Espero poder conseguir como entrenador lo que logré como jugador. Todo es cuestión de tiempo porque tenemos una generación de excelentes jugadores”.

fredi.figueroa@eleconomista.mx