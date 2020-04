“Las crisis siempre crean oportunidades” y es que la falta de actividad deportiva hizo migrar a federaciones, ligas, clubes y actores del deporte de las canchas y los gimnasios a las redes sociales. El deporte entró en una nueva dinámica donde el área digital juega un papel importante.

“Esto va a venir a crear una oportunidad no solamente en la parte de información, sino en la parte en la que vienen operando muchas organizaciones de manera automatizada, de repente que ya no tengas tu fuente de información actualizada día a día por una pandemia les llevó a generar nuevos contenidos y a explorar en nuevas redes y buscar en dónde y cómo está la gente para no perder el contacto, quien no lo haga o quien sea más lento en esto estará fuera de la jugada, porque la gente ya no solamente lee, sino también ya escucha y ve, entonces estar ahí es existir y no estar es no existir”, indicó a El Economista Eric Olavarrieta, consultor en imagen deportiva.

Respecto a los contenidos que se están generando, a través de las redes, Jorge Badillo, director de la consultoría Fusión MD y catedrático de la Universidad Iberoamericana expuso: “Se ha venido trabajando en las últimas tres semanas la generación de contenido y se basa en cuatro grandes objetivos: informar, emprender y comunicar acciones sociales, entretener y motivar a los usuarios de las redes”.

Los patrocinios continúan teniendo presencia, a través del minuto a minuto de retransmisiones en redes sociales, incluso Suzuki, patrocinador de Pumas creó partidos imaginarios, en los que los seguidores narran las acciones del encuentro. TikTok, Spotify, Twitch se convirtieron en las herramientas más exploradas en las últimas semanas a donde se llevó la interacción con los aficionados. Los eSports, también se convirtieron en una constante en donde ya incursiona además de la Liga MX, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

“Todos los clubes y federaciones, de manera general, están haciendo un trabajo bastante coherente y unificado; el que no lo haga golpearía a su imagen y credibilidad, porque ante una emergencia sanitaria sería bastante irresponsable que un club haga cosas diferentes”, explicó Olavarrieta.

En lo que a responsabilidad social concierne, equipos de la Liga MX cambiaron sus nombres de usuario en redes sociales y promueven acciones de quedarse en casa o lavarse las manos. Cruz Azul implementó la campaña Servicio a la comunidad, donde comparte los establecimientos que entregan servicio a domicilio.

En el deporte olímpico, la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) de lunes a viernes imparte entrenamientos multidisciplinarios vía streaming, a través de Facebook y Youtube. En entrevista para El Economista, la maestra Xochitl Lagarda, presidenta de la asociación, indicó que son alrededor de 2,000 personas las que se unen a las transmisiones con réplicas en sus reproducciones posteriores a la conversacion en vivo.

Entre los temas a tratar están el entrenamiento mental, técnico táctico, la salud, la preparación física, dirigido a atletas en desarrollo entre los 13 y 20 años que se encuentran en confinamiento.

“Para todos los que vean estos programas, no sólo los niños, también sus papás o entrenadores, será de mucha beneficencia no sólo en este momento, sino para que cuando comiencen nuevamente las actividades estén preparados mental y físicamente”, indicó Horacio Llamas, director deportivo de la Ademeba. Otra de las federaciones que han promovido actividades de dispersión es Femexfut para mantenerse activos y creativos jugando con las herramientas con las que cuenten en casa desde vasos a conos o globos.

Estado del social media en México

92.3% alcance en sitios de social media en México, 9.1% más con respecto a enero del 2019.

En el 2019 en México habían 86.5 millones de usuarios de Internet, 70.1% de la población total nacional.

84.9 millones de perfiles de usuarios en FB en México (Dic 2019)

29.5 millones de perfiles de usuarios en IG en México (Ene 2020)

13.1 millones de perfiles en LinkedIn (Enero 2020)

9.4 millones de perfiles en Twitter

Fuente: INEGI, Shareablee, comscore

Entrenamientos de ADEMEBA a través de Facebook y YouTube: BASKETMEX Lunes a viernes a las 13:00 hrs

Actividades FEMEXFUT: https://www.fmf.mx/#/

Estado del social media en América Latina:

82.5% de los latinoamericanos acceden a redes sociales en enero 2020

225,896 Usuarios únicos acceden a redes sociales en América Latina en teléfono móvil

122,633 usuarios únicos en dispositivos desktop

14.8 visitas por usuario al mes

182 minutos promedio por usuario al mes

11 minutos promedio por visita de usuario al mes

Fuente: Comscore, Media Metrix Multi-Platform

