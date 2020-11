Gerardo Ulloa recuerda un par de momentos en su vida cuando el dolor se mezcló con el miedo. En el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña en Austria de octubre cayó de la bicicleta al perder el equilibrio. Dolor, piel al rojo vivo y cero fuerzas para regresar a la bicicleta. Lo narra como si fuera tiempo presente.

“No hay manera de hacer menos el dolor, fue un golpe repentino. Recuerdo que era una bajada, piso una raíz, se me va la llanta chueca, me desengrapo de una pierna, caigo hacia adelante del manubrio, mi pierna izquierda pega con una piedra y me arranca un pedazo de piel”.

Sí, es verdad que el dolor de un golpe es inevitable, pero a un Campeón Mundial de 24 años no lo paralizó. No requirió cirugía y se llevó una nueva lección para el proceso de crecimiento que busca para aspirar a su primer podio de Juegos Olímpicos en Tokio.

¿Cuál es el miedo que más te reta?

“Una lesión por una caída y no poder continuar haciendo esto que me gusta. ¿Cómo le hago? Practico mi técnica. Los golpes en el ciclismo de montaña son repentinos, el dolor no se maneja, es a todo lo que da, es el miedo a caerse. Si en una carrera no sientes que vas sufriendo o no has tenido alguna caída, vas mal. Todo el momento se sufre desde que comienzas hasta el fin, es el ardor en las piernas o en los brazos. Te duele jalar y expulsar aire, una agonía todo el tiempo”.

Lleva cinco años con un equipo multidisciplinario que sigue sus recuperaciones y escaladas en el ranking mundial de la mano de la ciencia del deporte. En la parte económica, el programa AR Pro Cycling Teams, apoyado por segundo año consecutivo por el Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento EFIDEPORTE, se encarga de aportar sus recursos.

Prodigio de la bici

Logros

Campeón Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña, prueba Short Track en República Checa (29 de septiembre).

Campeón Juegos Panamericanos 2019.

Campeón Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

Copa del Mundo MTB, medalla de bronce en la sexta fecha de la UCI en Mont Sainte Anne, Canadá.

Campeón Juegos Olímpicos de la Juventud 2014.

