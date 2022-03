El Fantasy Football acerca al aficionado mexicano a sus pasiones. Real Manager y Draftea son dos compañías pioneras especializadas en los juegos de fantasía que buscan promover el hábito al consumo de esta industria a través de alianzas con las dos entidades de futbol más importantes en el país: la Liga MX y la Selección Mexicana.

Real Manager surgió en 2020, mismo año en el que se alió a la Liga MX para poseer sus derechos. Abraham Safdie, country manager de FunatiX, la compañía tecnológica que desarrolló esta app, dijo que entraron al mercado mexicano cuando los juegos de fantasía eran casi nada conocidos, sin embargo, tras cuatro temporadas la aplicación alcanzó a 300,000 usuarios únicos.

El Fantasy Football es un juego de deportes de simulación en el que los usuarios construyen una alineación de jugadores de futbol con base en un presupuesto. Los logros de los futbolistas en el mundo real se recompensan en el juego con puntos. El objetivo es tener a los jugadores que aporten la mayor cantidad de puntos para terminar lo más alto posible en la clasificación final. Los deportes de fantasía tienen sus orígenes en la década de los setentas en Inglaterra.

Aunque en Estados Unidos esta industria generó en 2020 un estimado de 9,000 millones de dólares, en México todavía está en desarrollo y en ese mismo año tuvo ganancias por menos de una décima parte (749 millones), de acuerdo al estudio Fantasy Sports Revenue In Mexico from 2015 to 2020, de TechNavio. Pese a que ya habían juegos de fantasía en el país, Real Manager se da crédito por ser una empresa pionera 100% especializada en desarrollar este tipo de plataformas. De acuerdo al medio Alto Nivel, usualmente, estos eran lanzados por medios de comunicación o casas de apuestas con fines distintos a las casas de tecnología Fantasy.

Aunque el crecimiento en México ha sido más lento de lo esperado debido a factores como la alta demanda en los paquetes de prepago de datos móviles (el 98% de los usuarios de Real Manager juega desde el celular), Safdie cataloga al mercado mexicano como “el número uno en tema de fantasía a nivel Centro y Sudamérica”.

—¿Qué estudios les indicaron que el Fantasy era un buen negocio en México?

—“No teníamos como tal un dato claro, sin embargo, conociendo la pasión del aficionado mexicano y el gusto que tiene por el futbol por un lado y entendiendo también que nuestro vecino del norte en Estados Unidos es una industria que genera ingresos hoy en día por más de 10,000 millones de dólares anuales, era claro que debe de ser uno de los mercados más atractivos a nivel mundial simplemente por el número de mexicanos que siguen y que consumen futbol, pero también por el número de mexicanos fuera de nuestro país”, dijo Safdie en entrevista para El Economista.

Más del 75% de los consumidores de Real Manager está en un rango de edad entre los 18 y los 34 años; casi un 85% son hombres y un 15% de mujeres, por lo que también tienen intención de guiar esfuerzos hacia la Liga MX Femenil; y tienen identificado que el nivel socioeconómico predominante es el C y C+.

Los usuarios le dedican en promedio nueve minutos al día y, aunque se juega de manera gratuita, un 10% de usuarios invierte dinero en los productos que ofrece la aplicación, gastando en promedio 230 pesos por temporada. Las formas en las que Real Manager monetiza es a través de publicidad y patrocinadores; la intención es posicionar el producto y posteriormente también monetizar con el servicio.

Por ahora, los desarrolladores de Fantasy en México, como Real Manager y Draftea, se enfocan en el futbol, el deporte más popular, aunque operadores extranjeros como la NFL o Yahoo introducen otros tipos de deportes como el futbol americano.

Draftea es otra propuesta de Daily Fantasy Football en México, en cuya cartera de inversionistas se encuentran celebridades del deporte como Pau Gasol, Iker Casillas, César Azpilicueta, Travis Kelce, Odell Beckham Jr. y empresas internacionales como Sequoia, Kaszek y Bullpen. Mientras que Real Manager intenta posicionarse a través de una alianza con la Liga MX, Draftea se asoció a la Selección Mexicana.

“Se confirma también que los deportistas y la gente de la industria sabe que es el futuro de los deportes”, dijo a este diario, Alán Jaime, CEO de Draftea.

Para Alán Jaime, el crecimiento de la industria en otros mercados como el estadounidense y el de India, así como la pasión de los mexicanos al deporte, fueron factores para decidir emprender con esta propuesta en México.

En el futuro, la compañía, que sólo opera con futbol, planea expandirse a más deportes como el futbol americano y el basquetbol.

Los usuarios de Draftea se ubican en su mayoría entre los 18 y 40 años, con un grueso de hombres, sin embargo “nuestra meta es que todo aficionado al deporte sea usuario de Draftea, porque esta plataforma va a unir a los apasionados al deporte y les va a permitir competir y compartir entre ellos”, dijo Jaime.

Fantasy Football en México en números

98% de los usuarios lo juega en el celular

75% de los usuarios tiene entre 18 y 34 años

9 minutos le dedican en promedio

10% compran los productos en la aplicación. 230 pesos es el monto promedio que se invierte en la plataforma

Fuente: Real Manager