“Fracaso y vergüenza”. Con esas palabras, el Director General Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Gerardo Torrado, definió lo que ocurrió con la selección varonil sub 20 durante el Premundial de Concacaf de dicha categoría, donde se perdieron los boletos a la Copa del Mundo de Indonesia 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras caer ante Guatemala en penales.

Fue un partido que terminó de manera prematura con las expectativas de desarrollo de una generación de futbolistas nacidos de 2001 en adelante. México había logrado superar sin problemas la fase de grupos con victorias ante Surinam y Trinidad y Tobago, así como un empate ante Haití, y en octavos de final también pasó sin contratiempos ante Puerto Rico.

Sin embargo, el partido clave eran los cuartos, ya que de superar esa ronda México aseguraba estar entre los mejores cuatro equipos de la región y su boleto a Indonesia 2023, mientras que si avanzaba a la final también sellaba su participación para los Juegos Olímpicos de París, toda vez que el formato de eliminatorias se modificó a partir de esta edición.

Fue ahí donde México perdió todo. Empató 1-1 en el tiempo regular en los cuartos de final contra Guatemala y cayó 2-1 en penales, fallando cuatro de sus tiros. Las consecuencias fueron fuertes: el Tri no se ausentaba de un Mundial sub 20 desde 2009 y de unos Juegos Olímpicos desde 2008, por lo que Gerardo Torrado salió a declarar el sentir de la FMF.

“Reconocemos que la eliminación es un golpe muy fuerte, estamos muy dolidos por no poder participar en el Mundial sub 20 ni en los Juegos Olímpicos de París. El resultado, con justa razón, se ha calificado como fracaso desde la FMF, este no es el futbol que la afición mexicana se merece ni por lo que hemos trabajado en la estructura de selecciones. El resultado es vergonzoso y por ningún motivo se tenía que haber presentado”.

Nervioso en su aparición ante los medios de comunicación, Torrado no reveló que Luis Pérez, entrenador de la selección varonil sub 20, fuera relegado de su puesto, ni tampoco declaró que hayan otras cabezas que hayan sido cortadas luego del fracaso en el Premundial.

“Nos reuniremos con Luis para entender cuáles son sus sentimientos, cuál es el reporte y análisis que hace. Lo conozco desde hace muchísimo tiempo y para mí es uno de los entrenadores jóvenes con mayor capacidad, he visto cómo se ha preparado, pero se tomarán decisiones al respecto. Quiero platicar con él y conocer de viva voz su pensar y, ya teniendo el análisis profundo junto con la estructura deportiva, se tomarán las medidas necesarias”.

Torrado también asumió su responsabilidad total luego de esta eliminación, por encima de Luis Pérez y de Ignacio Hierro, quien funge como director de selecciones nacionales. Mencionó que Yon De Luisa, presidente de la FMF, les pidió hacer un análisis a profundidad sobre este acontecimiento y que a partir de ahí se tomarán decisiones, pero él no piensa en la renuncia.

“Pienso que tengo un trabajo aún mayor en poder meterme a detalle a este análisis profundo, para poder seguir mejorando y saber qué cosas estamos haciendo bien y otras que se pueden mejorar, esa es mi gran labor ahora para sacar esto adelante y seguir dando resultados”.

En esta generación eliminada hubo jugadores con experiencia en Primera División como Fidel Ambriz (Club León), Sebastián Pérez Boquet (Chivas), Heriberto Jurado (Necaxa) e Isaías Violante (Toluca), quienes eran el pilar del proyecto de cara a los Juegos Olímpicos de París, junto a otros nombres relevantes que no pudieron estar en el Premundial por falta de permiso de sus clubes, como Marcelo Flores, atacante del Arsenal de Inglaterra.

Gerardo Torrado aseguró que dentro de la revisión exhaustiva que harán sobre lo que ocurrió en el Premundial también estará un plan de desarrollo para que esta generación de futbolistas no se pierda y pueda mantener el roce internacional.

“Sé que los futbolistas no lo deben estar pasando nada bien, nuestra labor será estar muy cercanos a ellos para que puedan seguir trabajando de la mejor manera, que no queden sus carreras truncadas y que podamos sacar cosas importantes (…) vamos a hacer un plan de desarrollo deportivo para que no los perdamos en el camino, que les podamos ofrecer competencias importantes y trabajaremos con los equipos del futbol mexicano para diseñar en conjunto ese plan”.

A pesar de lo que él mismo catalogó como fracaso, Torrado aseveró que no se cambiarán las estructuras de trabajo de selecciones juveniles dentro de la FMF, pues enfatizó que, fuera del Premundial sub 20 de Concacaf, se han conseguido logros importantes como las medallas olímpicas en Londres 2012 y Tokio 2020.

“Seguiremos trabajando con la estructura que tenemos, la cual es sólida y tiene una metodología sólida, seguiremos trabajando en ella porque también hay que recalcar que así conseguimos cosas importantes. A los jugadores se les ofrece una estructura sólida nutrida de muchísimas áreas multidisciplinarias que les permite tener un desarrollo integral para que sigan creciendo y disfrutando del futbol”.

La última vez que México se ausentó del torneo varonil de futbol de los Juegos Olímpicos fue en Beijing 2008, con una generación de jugadores como Santiago Fernández, Luis Ángel Landín y César Villaluz que vieron opacadas sus carreras, aunque, por el contrario, otros como Guillermo Ochoa, Hugo Ayala y Julio César Domínguez lograron sobreponerse y establecerse en Primera División.