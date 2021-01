Un campeón del mundo, un campeón de Copa Libertadores y el máximo goleador en la historia de la Concachampions patean en los campos de la segunda división del futbol mexicano. César Villaluz, Neri Cardozo y Javier ‘Chuleta’ Orozco, otrora figuras internacionales, encuentran en la Liga de Expansión MX una plataforma para mantenerse vigentes en el profesionalismo después de haber acariciado la gloria.

“Decidí irme a México por un tema familiar, queremos ya estar en México nosotros más que nada. No sabemos bien cuando se podrá subir a Primera (División), si es en un año o el segundo, ya decidirá la Federación (Mexicana de Futbol) con la FIFA y los abogados”, mencionó Neri Cardozo a ESPN cuando fue contratado por los Venados de Mérida en medio de la trifulca por la desaparición del derecho a ascender.

En noviembre pasado, el TAS (tribunal de arbitraje deportivo, por sus siglas en inglés) ratificó que la Liga de Expansión MX no tendrá ascenso por las próximas seis temporadas, por lo que estos jugadores no pueden aspirar a la Primera División, al menos de acuerdo a lo que dicen las reglas.

Pero ese no es el único cambio. Con la mutación de Ascenso MX a Expansión MX, el valor promedio de cada club disminuyó 60.79 millones de pesos, ya que en la temporada 2019-20 (última con el nombre de Liga de Ascenso) era de 257.73 millones de pesos, mientras que para enero de 2021, el promedio bajó a 196.94 millones.

El valor de toda la Liga de Expansión en 2021 es de 3,172 millones de pesos, lo que representa apenas el 17.7% del valor total de los clubes de Primera División, de acuerdo con cifras de Transfermarkt. El equipo más caro en Expansión es Mineros de Zacatecas con un valor de 237 millones de pesos, mientras que Rayados, el más caro de la Liga MX, vale 1,745 millones, es decir, seis veces más.

Sin embargo, el promedio de edad sí bajó. Mientras que en el último torneo de la Liga de Ascenso el promedio fue de 24.5 años (con 12 equipos), en la primera temporada de Expansión el promedio es de 23.8 años (16 equipos).

Los pocos veteranos que quedan en la Liga de Expansión son jugadores con amplia trayectoria en el futbol nacional e internacional: en Venados destacan el propio Cardozo, ex campeón de liga en Argentina y México con Boca Juniors y Rayados, respectivamente, así como ex seleccionado nacional de Argentina, así como el arquero Armando Navarrete, ex del América.

Cancún FC, el equipo dirigido por Christian ‘Chaco’ Giménez, tiene en sus filas a Guillermo Allison, el ‘eterno’ suplente de Jesús Corona en la portería de Cruz Azul, a Javier Orozco, máximo goleador vigente de la Liga de Campeones de la Concacaf (la jugó con Cruz Azul y Santos), así como a César Villaluz.

En Celaya se encuentran los dos de los tres jugadores más veteranos de la liga: Cristian Campestrini, ex portero del Puebla, con 40 años, y Leobardo López, capitán del Pachuca campeón de la Copa Sudamericana en 2006, con 37 años. En Atlético Morelia juega Emanuel Loeschbor (36 años) y en Tepatitlán juega Luis ‘Macue’ Robles (34 años), con experiencia en Cruz Azul y Atlas, respectivamente.

En cuanto a valores de jugadores, la diferencia entre Liga MX y Liga de Expansión es superior por más de 10 veces. En el máximo circuito, José Juan Macías es el jugador mejor cotizado con un precio de 243.1 millones de pesos contra Ronaldo González, mediocampista de 21 años del Atlante, tasado en 19.4 millones.

60.8 millones de pesos disminuyó el valor promedio de cada equipo de Expansión de la temporada 2019-20 a la 2020-21

90% de los jugadores de la Liga de Expansión son mexicanos, mientras que en la Liga MX ese porcentaje baja a 60.

7 futbolistas de Tampico Madero, primer campeón de la Liga de Expansión, fueron transferidos a Primera División durante el mercado invernal

fredi.figueroa@eleconomista.mx