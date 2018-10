Paola Longoria es una de las mujeres deportistas más influyentes en nuestro país. La revista Forbes México la ha enlistado en repetidas ocasiones entre las “50 mujeres más poderosas” y su impacto alcanza a 610,000 seguidores en sus redes sociales.

El éxito le acompaña.

Además de ser la mejor raquetbolista de la historia en nuestro país y una de las mejores de toda la historia en el mundo, su imagen no sólo se relaciona con el deporte, también ha sido marca de empresas de moda, bebidas, diferentes productos, y aparece en entrevistas de televisión y portadas de revistas.

Es la atleta con mejor posicionamiento de marca en Internet de acuerdo con el Primer Informe de Atletas Marca de México realizado por El Economista.

“Longoria es el modelo aspiracional a seguir en sus aficionados mexicanos. Pocos basan la aspiracionalidad en el carácter, la actitud, la educación o los valores”, reflexiona Jorge Badillo Nieto, consultor en mercadotecnia y comunicación deportiva y docente de la Universidad Iberoamericana.

Esta segunda parte, no considera a los deportes profesionales que ya son una industria como el futbol, beisbol, boxeo u otros.

A diferencia de la clasificación publicada en la primera entrega “Chicharito, el deportista marca de México”, Paola Longoria es la mejor del mundo y tiene un sinfín de reconocimientos, en cambio Javier Chicharito Hernández no ha tenido su mejor temporada.

Entre sus resultados deportivos más exitosos son las 16 medallas de oro entre Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos y tres títulos en los campeonatos mundiales.

¿Qué es ser un atleta marca?

Para Claudia Ruiz, agente de 15 deportistas mexicanos, incluyendo a la leyenda Paola Espinosa, “son los llamados influencers de ahora, reflejan los valores del deporte, de su disciplina, son ejemplo de esfuerzo, son historias de éxito y aspiracionales”.

Los tres rubros que se toman en cuenta para la clasificación son: número de seguidores en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), el número de referencias en Google y la cifra de sponsors que se anuncian en su cuentas. El que tenga más en cada rubro recibe 10 puntos, nueve el segundo y así sucesivamente.

La número uno de nuestra clasificación, Paola Longoria, es la segunda con más seguidores, la segunda con más referencias en internet y es la primera en anuncios de marcas.

La diferencia con Paola Espinosa, clavadista, fue sólo un punto. Así que las dos atletas marcas con más posicionamiento son Paolas. Raquetbol y clavados.

De acuerdo a la herramienta webfluentian, cada posteo en twitter de Longoria podría cobrar 694 dólares (13,000 pesos).

Hay que considerar que en la clasificación es determinante que los atletas tengan presencia en Internet. Por ejemplo, María del Rosario, taekwondoín, no es tan activa en redes sociales, pero le alcanzó para estar en el top-10, pero no es el mismo caso que la marchista mexicana María Guadalupe González, quien ha puesto en alto a México.

En el ranking tienen presencia siete disciplinas deportivas: raquetbol, clavados, taekwondo, atletismo, tiro con arco, nado sincronizado y ciclismo.

Los clavadistas dominan el ranking

Entre los 10 clasificados tienen presencian tres: Paola Espinosa, Rommel Pacheco e Iván García .

Paola Espinosa es una de las mejores deportistas mexicanas en la historia. Ha representado a México en los Juegos Olímpicos de Atenas, Beijing, Londres y Río de Janeiro y recientemente expresó su deseo para estar compitiendo en Tokio 2020, lo que significarían sus quintos juegos.

Además tiene dos medallas olímpicas, un título mundial. Entrena al menos 2,000 horas al año y mantiene una de las relaciones comerciales más largas de un deportista mexicano, Nike la buscó desde el 2011 y se mantienen.

“Con el paso del tiempo vas entendiendo lo que vales, las marcas buenas y malas, la gente que se acerca bien intencionada y la que te quiere usar para sacar un beneficio. Pero al principio no dimensionas eso”, explicó Paola Espinosa a Forbes México hace un par de años.

Para Claudia Ruiz, los atleta-marca deben ser “íntegros, primero ellos deben saber que su trabajo es entrenar y su imagen es fuera de la alberca. Deben llevar una agenda, el atleta no es una artista, en la noche no puede desvelarse porque entrena por la mañana. Deben tener una imagen limpia desde las redes sociales, sus entrevistas y hasta la manera como se visten”.

PAOLA LONGORIA

“He sabido administrar mis ganancias”

Paola Longoria se ha consolidado como una atleta-marca en México. Pese a que su actividad no es olímpica, sus éxitos y ser la mejor del mundo por muchos años le permite ser rentable, tener patrocinadores, posicionar su imagen en redes sociales e incluso una figura a seguir por la juventud.

¿Cómo ha logrado todo esto?, gestionando correctamente su carrera, anunciando sus éxitos deportivos.

El Economista charló con ella:

—¿Cómo utilizas tu imagen para influir en la sociedad?

Con mi imagen de atleta, sé que todo el reconocimiento viene del raquetbol y lo he sabido aprovechar. Siempre me ha gustado verme y vestirme bien, dentro y fuera de la cancha, eso me ha ayudado mucho.

El deporte nos abre las puertas de poder llegar a varias empresas, que nos convirtamos en un equipo con la marca. Estamos en una era en la que todo aparece en redes sociales, ahí la gente mira qué usas, traes, qué celular tienes, qué haces y eso influye en la gente. Eso he tratado de darle a las marcas, que sea una relación ganar-ganar en la que ambos nos beneficiemos. Todos los patrocinios tienen algo que ver conmigo, así los elijo.

—¿Qué opinión te merece ser la atleta con mejor posicionamiento de marca?

Para mi es una satisfacción, ha sido un trabajo que se ha venido creando de muchos años y aún recuerdo cuando buscaba a mis primeros patrocinadores. Los triunfos también te abren la perspectiva del patrocinador, se me van acercando más marcas. Veo cómo hacer ganar a la empresa o patrocinador que se acerque conmigo. Pero debo ir con los valores de ese producto, ver hacia donde va dirigido, no agarro nada que no tenga qué ver conmigo. Eso me ha ayudado a hacer una imagen y a que muchas niñas me vean como ejemplo. Las jovencitas me dicen “me quiero vestir como tu”, “¿cómo le haces para tu hidratación”.

—¿Cómo te administras?

Mi familia me ayuda mucho, mis papás. Como deportista estoy expuesta a muchas lesiones, que podrían truncar mi carrera. Estudié mi carrera y maestría para mañana tener un background que no sea el deporte.

He sabido administrar mis ganancias para después tener un buen retiro.

—¿Cómo definirías la marca Paola Longoria?

Juvenil y con lo que me gusta. He sido abierta con los patrocinadores, veo sus propuestas, las analizo, veo el proceso con mi gente que me ayuda con la marca. Busco ser un ejemplo para los jóvenes de perseverancia, disciplina y dedicación.

Promuevo que el deporte es el mejor estilo de vida saludable y busco dar ese mensaje a través de mis redes sociales, con mis posteos, comparto mis momentos con mi familia, que mis seguidores no me vean como una persona inalcanzable sino como una persona que ha luchado por sus sueños.

—¿Qué opinión tienes de que en el último sexenio se ha reducido el presupuesto al deporte?

Es una tristeza, en el deporte no es suficiente el apoyo y son muchas competencias las que tengo anualmente. Afortunadamente el patrocinio ayuda, pero si no los tuviera sería complicado mantener los viajes que tengo que hacer en la gira profesional. En el sexenio que viene, entra una mujer como Ana Gabriela Guevara, ella fue atleta y sabe las necesidades que se tienen. Espero que le ponga más presupuesto al deporte y se abran más espacios deportivos públicos.

¿Consideras que aún existe mucha concentración de patrocinios en el futbol? ¿Eso es injusto para otros deportes?

Es injusto pero al final de cuentas lo vas entendiendo. El deporte en México es el futbol y yo soy fan.

El futbol mueve muchas masas y es lo que más se transmite en televisión abierta. Las empresas buscan invertir en lo que les va a retribuir en cualquier espacio publicitario.

Soy el vivo ejemplo de que también los patrocinios han apostado a otras disciplinas, me ayudan mis logros. Hay atletas olímpicos que me han preguntado cómo le hago y todo influye en cómo te sepas vender y hacer buena mancuerna con las empresas, agencias.

PAOLA ESPINOSA

“Soy una marca real”

Paola Espinosa es sinónimo de éxito. Además de ser una de las deportistas más exitosas en la historia de nuestro país, es también conferencista, tiene su fundación y ayuda a las nuevas generaciones.

Todo esto lo ha podido conseguir porque es una marca rentable, con buena imagen, y la historia en un futuro la valorará mucho más.

“Nada de lo que me ha pasado me ha costado mucho trabajo, lo que muestro es auténtico, así como les muestro a la Paola que ven”, comenta en charla con este diario.

¿Qué opinión tienes de que en el último sexenio se ha reducido el presupuesto al deporte?

Me parece una lástima, pero en mi caso no he sufrido tanto porque he tenido el apoyo necesario, pero me parece que en los estados deberían haber personas que hagan algo por el deporte. Estamos avanzando, ya son más deportes a los que se les está abriendo campo con o sin presupuesto.

También hay esfuerzos personales, por ejemplo, tuvimos que buscar un gimnasio para poner aparatos y hacer nuestro entrenamiento. Tengo un patrocinador que nos dio aparatos. En la parte tecnológica tengo otro que ayuda a la terapias para recuperarnos entre un entrenamiento y otro.

—¿Qué se necesita cambiar en el deporte mexicano para ser mejor?

En este nuevo gobierno me gustaría decirle a Ana Guevara, quien llegará como titular a la Conade, que se descentralice el deporte.

En la Ciudad de México es muy fácil obtener los apoyos. Y ahora que entreno en Guadalajara con un nuevo equipo es difícil que llegue la comunicación.

—¿Consideras que aún existe mucha concentración de patrocinios en el futbol? ¿Eso es injusto para otros deportes?

Considero que todo está muy enfocado a ese deporte, pero se está empezando a voltear a ver al amateur.

Los patrocinadores que me han apoyado desde el inicio de mi carrera y en el regreso después de mi maternidad siguen confiando en que puedo llegar a los siguientes olímpicos.

—¿Cómo has utilizado tu imagen para influir en la sociedad?

Me gusta dejar mensajes positivos en la gente, que se atrevan a soñar, a cumplir sus objetivos, metas, ser medallista olímpica va de la mano con una responsabilidad social.

tener mi fundación ‘Paola Espinosa’ donde ayudo a niños con sobrepeso o que sufren de bullying infantil. Y a través del deporte ataco este tipo de problemas que tenemos en nuestro país. De esa manera, impacto en los niños y jóvenes.

—¿Cómo se logra una relación estable con los patrocinadores?

Soy una mujer disciplinada, los patrocinadores que tengo respetan mis tiempos para entrenar, de competencias, hacemos una gran alianza. No los veo como patrocinadores, sino como amigos, una familia, nos acoplamos bien, me entienden y los entiendo.

—¿Consideras que los mexicanos carecemos de ‘figuras ejemplo’ para la sociedad que sean atletas mexicanos?

No carecemos. En mi caso, estoy haciendo mi propia historia de éxito. En México, hay muchas historias que merecen ser escuchadas y vistas, sólo hay que definir esas historias.

—¿Cómo definirías tu marca?

La defino como algo real, algo que la gente puede seguir, empecé con un sueño como cualquier niño hace.

Es algo auténtico, positivo llevar una vida saludable.

—¿Cuál es tu filosofía administrativa?

Organizada, trato de hacerlo lo mejor posible.