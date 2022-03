Por segunda temporada consecutiva, el futbol elite del planeta se ha quedado sin sus dos máximos exponentes de los últimos tiempos en una etapa temprana. Con la eliminación del Manchester United a manos del Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions League 2022, van ya dos años en los que dicho torneo se queda sin Cristiano Ronaldo y Lionel Messi antes de la fase de cuartos.

Las dos temporadas sin dichos delanteros estrella contrastan con los 16 años en los que la Champions contó al menos con alguno de ellos en cuartos de final. Antes de las ediciones 2020-21 y 2021-22, el último antecedente en el que se dio su ausencia en dicha fase fue en la 2004-05, cuando Cristiano Ronaldo tenía 20 años y Lionel Messi iba a cumplir 18. Entre 2005 y 2020, ambos colaboraron a meter a sus equipos entre los ocho mejores de Europa, pero esa tradición empieza romperse.

Cristiano Ronaldo no pudo empujar al Manchester United a los cuartos de final tras haber logrado un valioso empate (1-1) en su visita al estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Pese al acompañamiento de la incansable afición de Old Trafford, los Red Devils no pudieron abrir la defensa rival y, por el contrario, cayeron con un solitario gol del defensa brasileño Renan Lodi.

“Tuvimos una muy buena primera parte. Lo único que no pudimos lograr fue transformar esa energía en un gol. Y si no haces esto (marcar) es muy importante que no encajes. Es muy importante marcar el primer gol, sobre todo contra un equipo como el Atlético”, analizó el entrenador del United, Ralf Rangnick, tras la derrota en casa.

El marcador global quedó 2-1 en favor del Atlético de Madrid, que de esta forma consiguió meterse a sus séptimos cuartos de final en campeonatos continentales de nueve posibles desde que es dirigido por el argentino Diego Simeone, quien aplaudió el compromiso colectivo de sus jugadores en el ‘Teatro de los sueños’ de Inglaterra.

“Fue un esfuerzo general, quiero destacar el trabajo colectivo, el equipo sabía lo que tenía que hacer. Ellos son un equipo con muchísimas individualidades, muy buenos pero muy desordenados para generar una buena presión en la salida e intentamos sumar pases buenos porque sabíamos que podíamos jugar con esos espacios. El equipo lo logró, sufrió lo que hay que sufrir y una vez más estamos entre los ocho mejores de Europa y eso es extraordinario”, mencionó eufórico Simeone en la conferencia pospartido.

El ’Cholo’ ya tenía la experiencia de haber dejado fuera de Champions a otras ‘maquinarias’ inglesas como Chelsea y Liverpool, y ahora cortó de tajo las aspiraciones de Cristiano Ronaldo de seguir avanzando. El legado del portugués ha venido a la baja desde que partió del Real Madrid, ya que con el equipo merengue llegó al menos a fase de semifinales durante ocho temporadas consecutivas y desde su salida a la Juventus ha sido eliminado en cuartos una vez (2019) y tres veces seguidas en octavos.

Una escena similar se vivió en la otra serie del martes, en la que Benfica derrotó a domicilio al Ajax 0-1 para avanzar a los cuartos de final con un global de 2-3. La escuadra lusitana regresa a esta fase después de seis años (la última vez fue en la campaña 2015-16) y lo hizo al dejar fuera a uno de los tres equipos invictos durante la fase de grupos de esta edición (los otros dos fueron Liverpool y Bayern Múnich).

Tras ese historial positivo en fase de grupos, el Ajax se despidió de la Champions con un amargo sabor de boca y más sabiendo que tuvo el 66% de posesión del balón: “Fuimos el mejor equipo, Benfica no hizo nada, salvo un lanzamiento de falta. En Europa, a menudo se trata de jugadas a balón parado y contraataques. Perdimos el partido por un balón parado. No debería haber sucedido. Por supuesto que estoy enojado porque perdimos, pero tenemos que mantenernos fuertes y juntos”, declaró el capitán del equipo neerlandés, Dusan Tadic.

El gol ganador del Benfica fue obra del delantero uruguayo Darwin Núñez al minuto 77 en un centro que vino desde muy cerca del banderín de tiro de esquina. La oncena neerlandesa ya no pudo reaccionar y con ello mantiene su racha de 26 años sin ganar una eliminatoria en casa, en la ciudad de Ámsterdam, dentro de la Champions (la última fue en 1996).

Aunque los mexicanos Héctor Herrera y Edson Álvarez fueron titulares para sus respectivos equipos, Atlético de Madrid y Ajax, solo el primero continuará con vida en la Champions. El Atleti y Benfica se unieron a Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich y Liverpool como los clasificados a cuartos de final, a espera de lo que hagan Chelsea ante Lille y Juventus ante Villarreal en los últimos duelos de octavos, a celebrarse este miércoles.