Para preparase para combatir, Saúl Álvarez suele ver de cinco a 10 veces su última pelea. Lo hace para identificar sus errores y analizar lo que hizo bien en el ring.

¿Qué pasa cuando te equivocas en el ring durante una pelea? “No puedes equivocarte. Para eso es el entrenamiento, porque en un pelea no te puedes equivocar. En un segundo cambia todo”, respondió para Fox Sports.

El pugilista mexicano se ha construido como profesional tras 14 años, y en varias ocasiones ha dicho que es su era, y la define así porque todos los boxeadores lo quieren enfrentar.

A los 28 años tiene el objetivo de unificar los cuatro títulos de peso medio. Ya le pertenecen el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). En su combate número 55, ante Daniel Jacobs, busca obtener el de la Federación Internacional Boxeo.

“No se ha dejado derrotar por la presión, la descalificación ni discriminación. Se ha mantenido en un rumbo y eso hay que respetárselo. Siempre está preparado y pelea con quien le pongan enfrente. Tiene mucho valor. Su boxeo es más fino, es una persona madura, concentrada, y está listo para lograr grandes cosas”, opinó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

Eddy Reynoso, entrenador de Saúl, ha mencionado que en cada pelea muestra algo distinto porque esto también va de acuerdo con los rivales que enfrenta.

Álvarez comenzó su carrera en el 2005, y tras el camino que ha recorrido declaró para el Canal Space que es un peleador con más confianza, experiencia y madurez.

El expugilista Humberto González comentó que conforme ha pasado el tiempo Saúl se ve mejor.

“Antes no estaba así. Es como los mejores vinos. Sabe pensar, ya camina, se mueve. Ya no es el Canelo de antes. Ahora es uno que ya se la sabe muy bien”, aseguró.

El boxeador mexicano tiene un récord en las peleas que se han realizado en Las Vegas de ocho victorias, un empate y una derrota. Y por quinta ocasión tendrá como sede el T-Mobile Arena.

González consideró que Saúl no tendrá un combate sencillo ante Jacobs, y que será difícil que se dé un knockout, porque se mueve mucho el peleador estadounidense.

“Pero vamos a ver que Canelo empiece a golpear abajo y el nivel de Jacobs empezará a bajar. Álvarez no debe tener problemas para ganarle, pero es un rival difícil”.

•••

Tener a Saúl Álvarez en el ring no será el momento más significativo de Jacobs. No después de vencer al cáncer en el 2011, cuando los médicos no creían que el estadounidense pudiera continuar con su carrera.

“No tengo ganas de estar nervioso”, dijo Jacobs, a quien se le conoce como The Miracle Man, después de vencer a un tumor canceroso que dañó sus nervios y le paralizó las piernas.

Es una historia que sólo el boxeo podría ofrecer.

“Nunca me canso de contar mi historia. Sé que hay alguien en el mundo que no lo ha escuchado, así que lo comparto tanto como puedo hablar de ello”.

Jacobs, que se convirtió en profesional hace una docena de años, cuenta cómo vivió en el sofá de su madre mientras intentaba vencer una rara forma de cáncer y al mismo tiempo mantener vivo su sueño de boxear.

“Noches sin dormir. Tiempos donde solía llorar. Tiempos en los que incluso solía dudar si volvería a caminar bien”.

El cáncer era osteosarcoma, una forma agresiva de la enfermedad que causaba que un tumor se envolviera alrededor de su columna vertebral. Los médicos lo retiraron en una cirugía de seis horas. Ahora está en una pelea que le hará ganar millones de dólares.