La centralización de los derechos de transmisión de los 18 equipos de la Liga Mexicana de Beisbol permite un nuevo guiño a otra opción en distribución de contenidos del torneo.

La plataforma deportiva de la casa de apuestas Caliente podrá durante los próximos tres años transmitir juegos (de verano e invernal), incorporar a los fans al mercado de las apuestas y con ello, conocerlos más a detalle y atraer a nuevos.

Horacio de la Vega, presidente de la LMB destaca que, de acuerdo a datos proporcionados por Nielsen Ibope, 62 millones de personas vieron la temporada regular 2021 y 8.6 millones telespectadores consumieron la Serie del Rey, con los juegos entre Leones de Yucatán y Toros de Tijuana. Grupo Caliente se interesó en el alcance de la liga y con la alianza esperan que la cifra se incremente con la puesta en marcha del consumo a través del Bet and Watch.

“De acuerdo a la gente que vio los juegos, queremos ayudar a incrementar la audiencia de la liga con la plataforma de Bet and Watch y más es un tema de hacer engagement, que no sean solo juegos. En un año podríamos hablar de estadísticas más puntuales. Algún día me gustaría que en vez de 62 millones fueran 120 millones. Nosotros ayudaremos a que con la parte de las apuestas haya conocimiento del deporte. El beisbol es un juego de estadística”, respondió a El Economista, Fernanda Sainz, Directora Comercial y de Marketing de Caliente.Mx.

La liga emprende el plan 2.0 que explicó De La Vega al inicio de su gestión en julio del 2020 y que trata de la transformación digital y tecnológica, el sistema de gobernanza, el proyecto comercial y la inversión en infraestructura mediática.

El directivo describió a este diario hace dos meses que planean un modelo de negocio similar al de las Grandes Ligas (MLB) luego de la inversión en materiales para producción televisiva, pues ya que los tienen, planean crear una compañía alterna a la LMB que produzca señales de televisión para otras plataformas y propiedades, incluyendo transmisiones de otros deportes como boxeo, lucha libre y futbol americano.

“Caliente ya ha hecho un gran trabajo en otros deportes. La alianza estratégica nos va a portar más de lo que nosotros podemos aportar a Caliente. Una estrategia ha sido la distribución de contenidos. La alianza con Caliente es un escalón a lo que hemos ido construyendo. Las áreas estratégicas en la parte de broadcasting han sido fundamentales. En este año 2021 llegamos a 20 países, más de 24 broadcasters en la parte de televisoras nacionales, locales. Buscamos tener más aficionados, y tanto los de hueso colorado como los nuevos pueden ahora meterse en la lógica de la apuesta. Esto sumará al conocimiento de los futuros fans”, menciona de la Vega.

En 2021, la LMB tuvo más de 2,500 horas de producción de contenido gracias a los más de 600 juegos que hubo entre el rol regular y la postemporada. Y para 2022 se esperan más de 850 juegos en la LMB y más de 150 juegos en la LIM, que suman más de 1,000 enfrentamientos, por lo cual, es la mayor oferta de contenido deportivo en México.

marisol.rojas@eleconomista.mx