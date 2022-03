Tras una asamblea extraordinaria presidida por los dirigentes de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y los dueños de los clubes de Primera División, tres días después de la batalla del estadio Corregidora que dio la vuelta al mundo, se emitieron una serie de sanciones en contra de las barras existentes en el futbol mexicano, aunque en ningún momento los directivos se atrevieron a señalar que sea el fin de las barras.

La primera sanción que mencionaron Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, y Yon De Luisa, presidente de la FMF, fue que estos grupos, a partir de ahora, están prohibidos para entrar a cualquier estadio en condición de visitantes hasta nuevo aviso.

Apenas dos días después del acontecimiento en Querétaro, el grupo ‘Ritual del Kaoz’, que apoya al América, había emitido un comunicado en el que aseguró que no hará más viajes con su equipo. La primera ausencia será en el Clásico Nacional, que se jugará el 12 de marzo en Guadalajara; ese mismo día habrá otro juego de alto calibre entre aficionados en el Cruz Azul contra Pumas, mientras que el 19 de marzo se celebrará el Clásico Regio en ‘El Volcán’. Son tres partidos de alta convocatoria en menos de ocho días que pondrán a prueba las nuevas medidas de la Liga MX y la FMF.

Las autoridades también prohibieron a todos los clubes brindar cualquier tipo de apoyo a los grupos de animación o barras. Recalcaron que el equipo que sea sorprendido otorgando beneficios, como boletos o viajes, recibirá como sanción automática el veto de su plaza para su partido inmediato como local, así como una multa de 3,000 UMAS, que equivalen a 288,660 pesos, de acuerdo con el valor de una UMA (Unidad de Medida y Actualización) en 2022 (96.22 pesos). En caso de que el club descubierto reincida en su apoyo a las barras, “la sanción podrá incrementarse”, aunque los directivos no especificaron qué tanto se podría magnificar.

Cuestionado sobre por qué no se tomó la decisión de erradicar completamente a las barras dentro del futbol mexicano, Mikel Arriola respondió: “Porque en términos conceptuales no existe este término (barras), lo que hicieron las barras fue apoderarse de los grupos de animación. No queremos barras, queremos grupos de animación organizados y si esto no es posible porque esta gente no tiene la voluntad (de identificarse), pues no van a entrar a los estadios, eso es lo que decidieron hoy los dueños”.

El presidente ejecutivo de la Liga MX reiteró la relevancia de tener grupos de animación para los equipos locales, aunque de forma controlada: “¿Es importante tener grupos de animación? Sí, para que los clubes tengan una base de fanáticos. ¿Es importante tener barras? No. Y por eso, a partir del primer minuto de la siguiente jornada (10, que inicia el viernes 11 de marzo), el de la barra local o el grupo de animación local que no presente su identificación y no quiera dar sus datos no va a estar en un partido de futbol”, señaló, haciendo alusión a Inglaterra.

Otra de las conclusiones a raíz de la asamblea extraordinaria fue que a partir de ahora todo el manejo de los grupos de animación dentro y fuera de los estadios será responsabilidad exclusiva de las fuerzas de seguridad públicas emanadas de autoridades estatales y municipales, “quedando prohibido que los operativos sean con elementos de seguridad privada”, como ocurrió en el duelo entre Querétaro y Atlas, donde la directiva de los Gallos Blancos había contratado a la empresa particular ‘Grupo de Seguridad Élite K9’, que fue cancelada apenas un día después del conflicto, según anunció la secretaria de gobierno del estado de Querétaro, Guadalupe Munguía.

No obstante, en una entrevista concedida a Medio Tiempo, Pedro Ruiz, ex director del estadio Azul, desnudó que “en algunas ciudades no tienen la policía suficiente, entonces en cualquier estado donde se juegue la liga, el estadio va a requerir arriba de 300 policías y a veces la ciudad no los puede tener”.

Los directivos de la Liga MX y la FMF ratificaron otras medidas como la prohibición de ingreso de trapos, mantas, banderas, metales y pirotecnia, además de confirmar que los que resulten responsables de originar cualquier acto de violencia no podrán volver a entrar a un estadio. Arriola y De Luisa también señalaron que durante el cierre de esta temporada (2021-22) celebrarán reuniones para la revisión de protocolos de seguridad con los mandos de seguridad pública responsables de la operación de los partidos en entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y San Luis Potosí, “que es donde se han reportado mayores incidentes”.