Barcelona consiguió un empate 1-1 ante Atlético de Madrid, en un partido en el que terminó con nueve hombres, pero clasificó a la final de la Copa del Rey gracias a un gol de su artillero uruguayo Luis Suárez, quien fue expulsado cerca del final.

El campeón defensor, que había ganado 2-1 en la ida, abrió el marcador por intermedio de Suárez a los 43 minutos. El uruguayo aprovechó un rebote del arquero tras una gran jugada individual de Lionel Messi. A los 57 minutos el local se quedó con un hombre menos por la expulsión de Sergi Roberto por acumulación de tarjetas amarillas. El Atlético no logró aprovechar la ventaja numérica, ya que sufrió la expulsión de Yannick Carrasco a los 69.

A los 80, Kévin Gameiro desperdició un tiro penal, ya que su remate dio en el travesaño. Pero tres minutos después se reivindicó al poner el 1-1 con un toque suave ante el arco vació a pase de Antoine Griezmann. Suárez también vio la tarjeta roja a los 90 tras golpear a Luis Hernández al disputar una pelota cerca del centro del campo, por lo que se quedará sin jugar la final.

Me río porque me parece que era lo que quería (el árbitro), solamente salto cuando me doy vuelta. Voy a ver si se puede apelar la segunda amarilla porque ni siquiera es falta , dijo un ofuscado Suárez.

Yo no hago absolutamente nada. La primera tarjeta es por la primera falta que hago en el partido , agregó. Ahora Barcelona, que suma 28 títulos en la competencia, espera por el ganador de la llave que definirán hoy Alavés y Celta de Vigo.