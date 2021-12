Rojinegros, no están soñando y no podía ser de otra manera, la herencia “a lo Atlas” los persiguió en el Jalisco. Los penales, hasta las últimas consecuencias, fueron lo último que tuvieron que soportar en 70 años sin título para escribir una nueva historia. Se concretó la transformación.

Unas 47,500 personas dentro del estadio y seguramente un eco que permeó en la República acompañaron el segundo titulo de su existencia. Julio Furch liquidó en el último penal la gloriosa hazaña después de que León falló dos ocasiones para terminar con un victorioso 4-3.

El niño héroe de los atlistas es Aldo Rocha, gracias a él, llegaron hasta la sentencia de los penales. El capitán puso el empate global 3-3 con trabajo de insistencia. Primero, disparó y Rodolfo Cota la despejó de un salto, y un minuto después, Angel Jeremy Márquez le dio un pase y sin perder la oportunidad anotó el primer gol del partido.

La afición dejó el silencio, la tensión cambió de connotación, porque ahora no hubo criterios de desempate, solo un marcador global. Después del gol, Atlas tuvo al menos dos oportunidades claras. Una fue la de Christopher Trejo al 80’, a quien se le fue la emoción de la celebración cuando se dio cuenta que su disparo pegó en el travesaño y Edgar Zaldívar no pudo rescatarlo en el rebote, con un cabezazo suave que terminó en manos del portero. En una segunda escena, Diego Barbosa condujo para darle el pase a Zaldívar, pero Cota se la volvió a adueñar. Jugadores y fans no daban crédito, se metían los dedos en la boca.

