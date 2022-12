Argentina con el reto de incomodar al subcampeón

Argentina confiará en su sistema cuando se enfrente a Croacia en las semifinales de la Copa del Mundo y cree que ha descubierto cómo lastimar a los subcampeones de Rusia 2018. Croacia no era la favorita para volver a llegar a los cuartos de final, pero superó dos tandas de penales en una repetición de sus hazañas de 2018.

“Han inquietado a muchas selecciones. No mencionaré a los jugadores clave o sus fortalezas y debilidades, pero hemos analizado dónde podemos lastimarlos. A veces funciona, a veces no. Intentamos darlo todo en el campo. A veces la suerte puede estar de tu lado. Si tenemos un buen desempeño, tendremos un camino más fácil para alcanzar nuestro objetivo. Pero esto es fútbol, así que a veces el mejor equipo puede no ganar”, dijo Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste.

Scaloni dijo que tanto Ángel Di María como Rodrigo De Paul estarían en forma y que la ausencia de los sancionados Marcos Acuña y Gonzalo Montiel no sería un problema.

“Tenemos nuestro propio sistema, nuestro estilo. Por supuesto, en ciertas situaciones debemos tener en cuenta cómo juegan los oponentes. No cambiaremos nuestro estilo más allá del sistema. Durante el juego, por supuesto, tomaremos decisiones (basadas en situaciones) y estaremos a la altura del desafío”.

El entrenador también comentó sobre las críticas dirigidas a Argentina después del ‘comportamiento antideportivo’ de sus jugadores, luego de su victoria por penales sobre Holanda.

