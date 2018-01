Fue Luis David Adame quien se llevó el triunfo en la décima corrida del serial tras enfrentar a Guajiro, un astado de La Joya que tuvo fijeza y calidad, al que recibió a la verónica, le instrumentó un vistoso quite por zapopinas y remató con una media que le corearon con fuerza.

Ya en la faena de muleta, el hidrocálido hizo crecer en el ánimo de la gente al ser elevado por los aires tras citar de largo y una vez que su enemigo lo prendió por el muslo, pero encastado, el menor de los adame se levantó para crear una faena lenta, emotiva y templada por el lado derecho aún con riesgo de que su enemigo se le colaba de fea manera por ese lado.

Siguieron dosantinas, más pases por el lado derecho jugándose alegremente la vida y una tanda muy ceñida bernardinas que hizo aplaudir al público en demasía y luego la entrega en la suerte suprema para dejar la estocada entera y en buen sitio, terminar su labor al primer golpe de descabello y recibir el apéndice que tan merecidamente pidió la gente para él. En su primero, un ejemplar sin trasmisión, abrevió para retirarse en silencio.

Por su parte, Diego Silveti fue llamado a saludar en el tercio al terminar el paseíllo, la muerte de su primer la brindó al público y a su abuelo recién fallecido, y lanceó variado, inició con estatuarios su faena de muleta e hilvanó tandas por ambos lados que le fueron muy coreadas; terminó con tanda de bernardinas ajustadas y lamentablemente se le fue la mano abajo para ser ovacionado al término de su actuación. En su segundo, un burel débil, parado y sin trasmisión, mostró voluntad y entrega y le aplaudieron; no conforme con la falta de triunfo, regaló un séptimo astado, este de Xajay, que resultó parado y deslucido con el que estuvo porfiando para ser ovacionado en los medios al finalizar su actuación.

En cuanto al peruano Andrés Roca Rey, quien enfrentó en primer sitio a un toro fijo, bravo y con calidad, lanceó a la verónica, realizó un quite por saltilleras con cites de largo que le jalearon parta seguir en la faena de muleta con cambiados por la espalda, tandas muy estrechas por el lado derecho, otras por el lado natural, dosantinas y un desdén pinturero que de no haber pinchado varias veces antes de matar, le hubiera valido algún trofeo, pero recibió un aviso. Su segundo, que se apagó pronto, no le permitió recrearse y tras matar de bajonazo escuchó pitos.

También regaló un burel, octavo de lidia ordinaria y de la ganadería de La Joya con el que tuvo arranques de valor y momentos de lucimiento para ser aplaudido.

Golpe de Altruismo y autoridad de Zotoluco

En figura y como se retiró, Eulalio López El Zotoluco fiel a su costumbre, se alzó como el triunfador del festival a beneficio para su fundación que atiende a niños débiles visuales y ciegos.

Es que el diestro Chitololo nunca dejó de entrenar, sigue haciendo ejercicio y tomó muy en serio esta vuelta a los ruedos para terminar de forma triunfal por ambas partes, ya que cortó dos orejas y les llegarán a sus beneficiarios, buenos recursos que se juntaron gracias al aforo de 2,500 personas que con la compra de su boleto, se dieron cita para disfrutar de su afición y ayudar.

En la plaza Santa María de Querétaro y ante media plaza, se lidiaron novillos de diferentes ganaderías y sobresalió el de San Pablo que recibió los honores del arrastre lento a sus restos; El triunfador fue Eulalio López El Zotoluco quien cortó dos apéndices y salió a hombros; También se llevaron una oreja Domingo López Chaves y Sebastián Castella, mientras el rejoneador Andy Cartagena y los toreros a pie; Joselito Adame y Diego Silveti, se llevaron una ovación en sus respectivas actuaciones.