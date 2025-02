¿Qué hacer (y qué no hacer) si en tu trabajo te descubren buscando empleo?

Es un día cualquiera, se entra a trabajar y después de un rato se busca en internet otros lugares o empresas donde se podría laborar, revisando los beneficios que se tendrían por estar cansado de la rutina, del sueldo, de la falta de crecimiento o simplemente de los mismos compañeros. Y de la nada, ¡El jefe lo descubrió!

El estudio Tendencias de Experiencia del Colaborador 2025, hecho por Ipsos, resalta que el 29% de los empleados planea irse de su empresa en menos de dos años, donde el salario, es la principal razón para dejar un trabajo, así como el componente emocional.

Apunta que los empleados quieren sentirse valorados, motivados y con seguridad, por lo que es indispensable fomentar una cultura de reconocimiento por parte de las empresas, ya que, al no sentirse reconocidos, la búsqueda de nuevas experiencias o cambio de carrera y la falta de confianza en el futuro de la organización, son de los factores más relevantes para los empleados de Latinoamérica.

“Para los que contemplan salir en los próximos dos años, los aspectos más relevantes son los procesos lentos que dificultan el trabajo, sentirse listos para un cambio, la búsqueda de ampliar la experiencia, la carga de trabajo y los cambios excesivos", indica.

Pamela Salas, coach de Carrera en The Career Counselors, señala que si en la organización para la que se trabaja detectan que se está buscando otra oferta laboral, se debe enfrentar de manera respetuosa la situación y exponer los motivos por los cuales se están contemplando otras oportunidades.

“Creo que lo primero es enfrentarlo, no hay nada malo, y si se corrió el chisme o tu jefe te aborda diciéndote, ‘oye, sé que estás aplicando a otros empleos’, creo que lo primero es no sentirte culpable, sino simplemente decir muy claro qué son las cosas que no estás obteniendo. Obviamente decirlo desde el respeto", afirma.

De acuerdo con el estudio Análisis de Tendencias y Salarios 2025: Navegando la incertidumbre, elaborado por Hays, los empleados están sintiendo los efectos de un mercado laboral estancado, y se sienten atrapados debido a la falta de oportunidades de progresión profesional.

Expone que el 48% de los empleados considera que sus roles actuales no ofrecen oportunidades de avance en su carrera, por lo que esa sensación de estancamiento a menudo surge de la falta de demanda de nuevas habilidades y de un enfoque en las ganancias a corto plazo sobre el crecimiento a largo plazo.

“La razón principal por la que las personas quieren dejar sus trabajos es la falta de progresión profesional, que es la razón por la que dejaron sus trabajos el año pasado, incluso más que el salario”, asegura Hays.

Salas recomienda no revelar tanta información sobre la búsqueda de un nuevo empleo dentro del trabajo actual, “creo que en estos casos se debe ser muy concisos, tampoco tenemos que revelar información de más, lo que nosotros nos sintamos cómodos para compartir”.

“Cuando somos empleados, de entrada, somos más atractivos en el mercado, y se busca trabajo desde la seguridad de decir: ‘si no llego a quedar en la empresa, no importa, tengo trabajo seguro’. Entonces, eso se ve como en la cantidad de los procesos, en la calidad de los procesos que nos buscan, y también que uno lo hace sin la urgencia”, añade.

Por otra parte, el análisis de Ipsos indica que los empleados jóvenes representan un gran reto para las organizaciones ya que muestran menor nivel de recomendación, de orgullo y son los que más planean irse en los próximos dos años.

“El riesgo de rotación cercana, especialmente para el talento joven, deberá convertirse en un área de enfoque para las empresas al desarrollar estrategias de retención basadas en el perfil de sus colaboradores”, resalta.

Fiorela Forlani, responsable ARS Outplacement Latinoamérica, señala que uno de los aspectos principales que las empresas deben considerar es la comunicación con los colaboradores y anticiparse a los cambios, mientras que los trabajadores tienen que analizar bien las oportunidades que existen en el mercado laboral.

“Uno puede estar buscando nuevas oportunidades laborales porque ya se agotó el ciclo de posibilidades dentro de una empresa, o puedo estar buscando nuevas posibilidades de trabajo; en el rol de trabajador, porque las necesidades y expectativas que tengo ya no hacen sentido con las necesidades y expectativas de la organización", refiere.

Comenta que las compañías deben estar pensando en el cambio planificado de manera más expedita, para así dar respuesta a las necesidades de las nuevas generaciones, “porque son las que están empezando a formar parte del mundo laboral, y sobre todo porque traen la información que las organizaciones le sirven”.

“Cómo hago que esa fuerza laboral no tenga una renuncia silenciosa, no se vaya porque no nos comprometimos, sino que puede agregar valor a la compañía y se vaya cuando haya terminado su ciclo de vida normal, que para los jóvenes hoy más rápido. Hoy los jóvenes deciden su plan de carrera. Están mirando el mercado laboral por una necesidad de cambio, por la necesidad de pertenecer a otro esquema de formas de trabajo”, resalta.

El reporte Tendencias de Recursos Humanos 2025, realizado por OCC, apunta que dentro de los principales retos de las áreas de RH en 2025 es la retención de talento, donde las empresas medianas consideran también como desafío el incorporar programas de salario emocional y las capacitaciones.

Según el informe, para el 60% de los directivos de Recursos Humanos la retención de talento es el mayor desafío que enfrentarán este año, incluso superior a aspectos como los ajustes salariales.

Implicaciones para las empresas

Pamela Salas detalla que las empresas deben trabajar más estratégicamente en sus esfuerzos de retención, escuchar a los empleados, hacer encuestas, entender qué está haciendo la competencia, y mapear muy bien a los talentos clave dentro de la organización para no perderlos.

“Hacer que sobre todo estas personas que son talentos clave de alto potencial tengan una carrera y un camino claro de crecimiento, saber también cómo están tus sueldos, beneficios, estar realmente actualizados en ese sentido y sobre todo no nada más centrarte en atraer el mejor talento, sino asegurarte que tienes una estrategia que te va a permitir retener a tus empleados”, destaca.

Por su parte, Forlani apunta que las empresas deben estar enfocadas en la gestión del cambio, ya que las necesidades de los colaboradores están en constante transformación y movimiento.

“Lo que es importante es cómo las empresas ayudan en la transición organizada desde un punto de vista de la gestión del cambio”, comenta la especialista.