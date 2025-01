12 acciones sin costo y sencillas para construir un mejor lugar de trabajo en 2025

Construir un espacio de trabajo feliz tiene más relación con mejorar el clima organizacional que con grandes inversiones económicas. Reconocer el esfuerzo de una persona, saludar a los compañeros u otorgar un día libre para asuntos personales, son medidas de cero o bajo costo que ayudan a mejorar el entorno laboral y la experiencia de los colaboradores.

“Hay acciones sencillas y que pueden parecer pequeñas, pero que impactan en el día a día de los colaboradores y su felicidad”, afirma Diana Jiménez, consultora en Felicidad y Cambio Organizacional de la Agencia Concepto 21. A decir de la especialista, el diseño de un buen espacio de trabajo suele limitarse a grandes inversiones, como salas de videojuegos, café gratis o sillones puff, pero hay muchas más medidas que impactan positivamente la experiencia del empleado.

De acuerdo con el último informe de Employer Brand Research de Randstad, el clima laboral es el segundo elemento del empleador ideal, según los trabajadores. El ambiente de trabajo sólo es superado por el salario y prestaciones como factor más atractivo de una compañía.

“El reconocimiento no siempre cuesta dinero, muchas veces lo podemos confundir con recompensa, pero no es lo mismo. Reconocer a las personas en una junta, ir a felicitarlos en su lugar de trabajo, implementar un muro de reconocimiento, no tiene costo”, expone Diana Jiménez.

En ese sentido, estas son 12 acciones sin costo y sencillas recomendadas por la Agencia Concepto 21:

Dar gracias. Puede ser a través de notas personalizadas para agradecer y reconocer el esfuerzo del colaborador, idealmente escritas a mano. Escritorio personalizado. Permitir a las personas personalizar su espacio de trabajo con elementos que los caractericen. Fechas especiales. Crear un calendario con fechas que celebrarán como equipo y la forma en las que lo festejarán. Día extra. Otorgar un día adicional a las personas para dedicarlo en lo que necesiten: descansar, hacer un trámite, celebrar el cumpleaños de un familiar, etc. El poder de un hola. Tomarse el tiempo para saludar a todos los empleados por su nombre. Esto refleja la importancia que tienen las personas para la empresa. Pausa activa. Destinar un momento del día para estirarse o caminar, estas pausas ayudan a mejorar la salud física y mental de los trabajadores. Buzón de gratitud. Crear un buzón para que las personas dejen notas de agradecimiento y reconocimiento al trabajo de otros compañeros. Detox digital. Organizar una reunión sin herramientas tecnológicas para promover conversaciones y conexiones más profundas. Hacer visible los logros. Colocar en un lugar visible de la empresa los logros más importantes de los colaboradores. Playlist de equipo. Elaborar una lista de las canciones favoritas del equipo para escuchar en un día de trabajo. Fomentar el aprendizaje. Compartir con los colaboradores artículos, podcast o videos que puedan ayudarlos a aprender algo nuevo. Escucha activa. En el caso de los jefes, evitar distraerse en el celular cuando se conversa con un empleado y permitir que la persona se exprese sin interrupciones.

Según el Índice de Relaciones Laborales de HP, cinco factores que más influyen en la satisfacción de las personas con su empleo son: sentido de propósito, liderazgos con inteligencia emocional, cultura organizacional centrada en los colaboradores, desarrollo de nuevas habilidades y una buena experiencia en el espacio de trabajo.

En el último año, las dimensiones de habilidades, herramientas y espacios de trabajo mostraron un deterioro. Actualmente, sólo 28% de las personas reporta una relación positiva con su trabajo.

“Hay que ver el reconocimiento como una fuente de motivación e inspiración. Es uno de los factores que más le impactan al colaborador, son acciones sencillas y que ayudarán en la felicidad laboral”, apunta Diana Jiménez.

Para la especialista, si bien los beneficios económicos son importantes, las empresas que tienen buenos valores, visión y una estrategia para ofrecer una buena experiencia, “las personas lo valorarán, se pondrán la camiseta y lograrán los objetivos”.

¿Por qué es importante un buen clima laboral?

La satisfacción en el trabajo está relacionada con el nivel de compromiso laboral. De acuerdo con Gallup, sólo 23% de las personas está comprometida con su empresa, mientras que un 62% se encuentra en un estado de renuncia silenciosa.

La firma estima que la falta de compromiso laboral representa una pérdida de 89 billones de dólares a la economía mundial, lo equivalente al 9% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Por otra parte, el clima organizacional contribuye en buena medida en la retención de talento. Según el estudio Tendencias del entorno laboral 2024 de Kelly, el 49% de los trabajadores afirma que el ambiente de trabajo es el factor principal para permanecer en un empleo, es el cuarto motivador que más influye sólo por detrás del sueldo, las oportunidades de crecimiento y las prestaciones.

“Es un hecho que cuando un trabajador está feliz en su trabajo, se siente satisfecho y realizado con lo que hace diariamente, y en consecuencia, adquiere un sentimiento de pertenencia y lealtad con su organización. Esto puede verse influenciado por varios factores, como un ambiente laboral positivo, la compensación, oportunidades de crecimiento, reconocimiento, equilibrio entre la vida laboral y personal, y la sensación de ser valorado y respetado”, destaca la firma en el informe.