¿Te cacharon en tu trabajo buscando nuevo empleo? Claves para gestionarlo

Salir antes del trabajo, alargar el tiempo de comida o solicitar permisos constantes son mucho más que una falta de compromiso, son síntoma de que un trabajador está en la búsqueda activa de empleo, de acuerdo con una encuesta de la empresa Rigover.

Habitualmente, no se habla sobre esta situación, así que la apuesta de los colaboradores que se encuentran en medio de esto es “rogar” que sus jefes simplemente no se den cuenta si tienen que presentarse a una entrevista (26.1%) o inventan una emergencia familiar (32.3%), refiere el estudio.

Sin embargo, es muy probable que los jefes finalmente se den cuenta, entonces viene la hora de la verdad, ¿cuál es la mejor manera de manejarlo?

Agotar todos los recursos internos, primer paso

Para Itzel Orozco, coach laboral, esta situación puede tener dos vías, una que el colaborador ya intentó o tuvo acercamiento con su jefe directo sobre su interés de crecer, pero no encontró ninguna posibilidad o apertura.

Bajo ese contexto si la organización o el jefe directo preguntan las razones, la respuesta es mucho más sencilla, tan claro como “sí, estoy buscando porque ya he tocado la puerta aquí adentro y no ha sucedido, entonces considero que es momento de buscar por fuera”, considera la especialista.

Sin embargo, recomienda al colaborador agotar sus recursos internos, comunicando y solicitando posibilidades de crecer, y por supuesto, si eso puede traducirse en mayores ingresos, y basado en la respuesta de la organización entonces sí tomar medidas al respecto.

Las razones por las que un colaborador decide irse de una empresa son muchas; entre las principales encontramos la idea de mejorar (45%), no importa si tiene que ver con el salario o beneficios, estar mejor es la razón raíz.

Pero también existen otras razones como la mala cultura laboral o liderazgo (18%), un mayor crecimiento profesional (18%), o una manera de encontrar un balance entre la vida y el trabajo (19%), según el estudio Market Research 2025, realizado por Computrabajo.

Según este mismo estudio, al menos 67% de los profesionales están activamente buscando cambiar de empleo. Generalmente esta situación no se genera de manera fortuita.

En el caso de que la razón sea una cultura tóxica, Itzel Orozco considera que ya no tiene caso ni dar las razones a la organización si es que ésta no las busca, pues en este caso es más que evidente el motivo de la búsqueda activa de trabajo.

Otra recomendación de Itzel Orozco es que los colaboradores tengan claras las razones para dejar un empleo, porque aunque este es un proceso natural, las personas cambian de trabajo para seguir aprendiendo e impulsar su crecimiento.

“Sin embargo, cuando estas razones no están definidas, cuando es un arranque o no se está pensando, sólo quiero cambiar una y otra vez y no estoy conforme, no estoy logrando hacer algo que me guste, sería importante que se preguntaran qué es lo que quieren antes de comenzar a buscar”, advierte.

Dice que el proceso de búsqueda de trabajo debería comenzar de manera mucho más consciente, “no sólo salir a buscar porque ando inquieto o incómodo, hubo una reunión que no me gustó”.

La coach laboral recomienda posicionarse desde una perspectiva lejana de la situación donde se pueda observar ¿qué es lo que está impulsando a moverse? Y si verdaderamente se encuentra la razón para hacer el cambio, hacerlo con certeza.

Pero si no se encuentra las razones suficientes, entonces puede que el problema no sea el trabajo, sino la persona, y aunque se salte de empleo el problema persistirá.

El cambio de empleo es un proceso normal

Gerardo Macías, socio de DHR Global, coincide en que el cambio de trabajo es un proceso normal, incluso dice “yo no veo mal que alguien esté en la búsqueda activa de empleo”.

Considera que las organizaciones deberían estar al pendiente de sus equipos y conocer exactamente qué es lo que los motiva, esa sería una forma de evitar esta situación, aunque no es seguro que no pase.

Explica que esta situación puede derivar en un juego donde los colaboradores renuncian y reciben una contraoferta, para él, una mala práctica para ambos.

"Si alguien realmente está contento en su trabajo y le están pagando de acuerdo con el mercado y su mismo valor justo, es muy difícil que las personas decidan moverse”, refiere.

Pero una vez que el trabajador ha decidido irse, no debería existir una negociación, considera. Por eso es importante que el empleado comunique sus necesidades, sobre si quiere cambiarse de área, expresar que quiere un crecimiento en todos los sentidos.

“Son cosas que tienes que platicar en tu retroalimentación hacia tu jefe y qué mejor poder tener esa confianza de platicarle lo que sea en cuanto a tu deseo profesional, y creo que es lo más adecuado”, afirma

Ser totalmente honesto con la intención de crecer y permanecer en la empresa, y conforme a la respuesta de la organización tomar decisiones. “Existen muchas ocasiones en donde los líderes consideran que ya no hay forma de crecer, y es la decisión del colaborador es decidir si permanece ahí, pero con la conciencia de que no habrá posibilidades”.

Gerardo Macías considera que el colaborador debe analizar todas las posibilidades antes de dar cualquier paso. “No siempre es por dinero el cambio, algunas veces es para estar alineado a tu propósito”.

Recomienda no aceptar una contraoferta porque no se trata de eso, sino de una cultura corporativa, es un conjunto de factores.