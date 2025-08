La soledad en el trabajo: impacto en líderes y colaboradores

¿Qué sucede cuando alguien puede estar rodeado de personas todo el día y, aun así, sentirse profundamente solitario? Esta es una de las preguntas más inquietantes que hoy enfrentan las organizaciones.

En un mundo laboral donde la hiperonectividad, los equipos híbridos y la colaboración digital son la norma, el 22% de la fuerza laboral global afirma experimentar soledad en el trabajo; de acuerdo con el informe State of the Global Workplace: 2025 Report; no hablamos de ausencia física o falta de contacto, sino de una desconexión emocional: una sensación persistente de no pertenecer, de no ser contemplado, de no contar con un espacio real en la red de vínculos humanos de la empresa.

Por ello, la soledad en el ámbito laboral ha dejado de ser una experiencia marginal. Hoy representa una amenaza silenciosa para la salud mental, el compromiso organizacional y, en última instancia, para los resultados del negocio. A menudo pasa desapercibida porque se disfraza de profesionalismo, de distancia operativa o incluso de supuesta autonomía. Pero sus efectos —como la disminución en los niveles del desempeño, el aislamiento emocional, el deterioro del clima laboral y el aumento de la rotación— son profundos y crecientes.

El liderazgo y las áreas de Recursos Humanos deben asumir un nuevo reto: entender que no basta con que las personas estén en el lugar de trabajo, conectadas por plataformas, atendiendo reuniones o entregando resultados. La pregunta de fondo es: ¿sienten que forman parte de algo significativo?

Un fenómeno silencioso, pero generalizado

Según lo reportado en el informe State of the Global Workplace: 2025 Report, elaborado por la firma internacional Gallup, el fenómeno de la soledad laboral tiene presencia global, pero muestra patrones regionales y demográficos que ayudan a comprender su complejidad.

En América Latina, el 17% de los colaboradores dice sentirse solo. Es decir, uno de cada seis trabajadores en nuestra región experimenta esta desconexión emocional como parte de su vivencia profesional. Si bien esta cifra es menor que el promedio global (22%), no deja de ser alarmante. Especialmente cuando se considera que en México, el 10% de los trabajadores reconoce vivir esta emoción de forma recurrente, ubicando al país en la posición 16 del ranking regional.

El informe también evidencia brechas relevantes por género y edad. A nivel regional, el 18% de las mujeres se siente sola, frente al 16% de los hombres. La diferencia no es menor, pues sugiere que factores como la doble jornada, la falta de redes de apoyo o la ausencia de visibilidad en espacios de liderazgo pueden estar contribuyendo a una vivencia laboral más solitaria entre las mujeres trabajadoras.

El grupo etario también es determinante: el 20% de las personas mayores de 35 años afirma sentir soledad, superando significativamente a los trabajadores más jóvenes. Esto podría estar relacionado con etapas profesionales donde las relaciones laborales se tornan más funcionales que afectivas, o con un replanteamiento existencial sobre el sentido del trabajo.

Y de forma especialmente preocupante, el 18% de los gerentes declara experimentar soledad. Esto revela una paradoja estructural: quienes lideran equipos, quienes están llamados a fomentar cohesión y cultura, muchas veces enfrentan una desconexión interna profunda. En el imaginario corporativo, los líderes son fuertes, resolutivos y autosuficientes. Pero esa imagen también puede volverse su prisión emocional.

¿Por qué nos sentimos solos en el trabajo?

Falta de conexiones significativas : relaciones laborales funcionales, pero vacías de reconocimiento auténtico o sentido humano.

: relaciones laborales funcionales, pero vacías de reconocimiento auténtico o sentido humano. Estilos de liderazgo distantes o impersonales : líderes que operan más como supervisores que como generadores de vínculo.

: líderes que operan más como supervisores que como generadores de vínculo. Cultura de alto rendimiento sin espacios para el encuentro personal : entornos que privilegian la productividad por encima de la conexión.

: entornos que privilegian la productividad por encima de la conexión. Modelos híbridos o remotos deficientemente gestionados : donde la distancia física se convierte también en distancia emocional.

: donde la distancia física se convierte también en distancia emocional. Ausencia de una comunidad organizacional auténtica: espacios laborales donde no hay sentido de pertenencia o identidad compartida.

¿Qué puede hacer RH?

Frente a este panorama, la función de Recursos Humanos debe posicionarse como una fuerza integradora que diseñe experiencias laborales donde el vínculo humano sea una prioridad. Para ello, propongo cinco programas estratégicos que toda organización puede implementar:

Mapeo de conexiones organizacionales: desarrollar diagnósticos que permitan visualizar cómo se conectan emocionalmente los equipos, dónde existen zonas de aislamiento, qué áreas presentan mayor desconexión y quiénes podrían estar en riesgo emocional. El objetivo es identificar patrones de soledad y no esperar a que se traduzcan en rotación o burnout. Programas de mentoría emocional y profesional: más allá del desarrollo técnico, estos programas promueven la creación de vínculos significativos entre generaciones, niveles jerárquicos y áreas funcionales. Un mentor acompaña en el crecimiento profesional, al tiempo que ofrece contención, escucha y sentido de pertenencia. Espacios seguros de conversación humana: implementar círculos de diálogo, sesiones de escucha activa o cafés virtuales donde las personas puedan expresar sus emociones, compartir vivencias y sentirse parte de una comunidad. Estos espacios deben ser confidenciales, voluntarios y facilitados con profesionalismo. Liderazgo empático y formaciones en inteligencia relacional: capacitar a líderes tanto en habilidades técnicas o de negocio, como en capacidades humanas: escucha activa, empatía, reconocimiento emocional y creación de cultura de pertenencia. Un líder presente, cercano y emocionalmente disponible es el mejor antídoto contra la soledad de su equipo. Diseño de redes internas de comunidad: fomentar comunidades por afinidad, intereses, etapas de vida o proyectos. Desde grupos de afinidad (como mujeres en liderazgo, jóvenes profesionales o padres trabajadores) hasta redes internas de voluntariado o innovación. Lo importante es que las personas sientan que forman parte de algo más grande que su puesto de trabajo.

La conexión humana como ventaja estratégica

La soledad en el trabajo no es un problema individual, sino una expresión organizacional. Habla de la calidad del liderazgo, del diseño cultural, de las prioridades corporativas. En un entorno donde el talento busca cada vez más experiencias significativas, las empresas que apuesten por generar conexión humana —auténtica, empática y sostenida— tendrán una ventaja competitiva poderosa. No se trata de hacer del trabajo una familia, pero sí de asegurar que sea una comunidad donde nadie se sienta invisible; donde el éxito individual no se alcance al costo del aislamiento.