Rappi no prevé aumento de precios por reforma laboral... por ahora

La aplicación de reparto Rappi descarta incrementar sus tarifas por la reforma laboral, al menos hasta que concluya el programa piloto del IMSS. Será hasta diciembre, cuando culmine el ejercicio y la empresa evalúe si mantendrá o elevará los costos de los servicios.

En entrevista con El Economista, Isabella Mariño, directora de asuntos corporativos de Rappi México, indica que gracias a la reforma la compañía ha realizado ajustes en sus políticas, modificando procesos internos y tomado decisiones financieras, con el fin de tener una relación laboral efectiva con los repartidores.

“Decidimos que al menos a lo largo del programa piloto que se está llevando a cabo y concluirá hasta diciembre, no vamos a aumentar esos costos, no queríamos que la reforma generara un impacto, especialmente para nuestros usuarios. No es fácil absorber lo que va a significar los ajustes mes a mes, pero sí tenemos la decisión firme de que esto es lo que hay que hacer”, asevera.

Además, Isabella Mariño aclara que una vez que concluya el programa y se tengan claras las disposiciones que quedarán en la Ley, la empresa tomará la decisión de mantener o modificar los precios finales.

“Seguramente tendremos que volver a hacer números, pero como están dadas las condiciones en este momento, yo creo que estaremos bien, por lo menos de aquí a diciembre. Es un piloto, démosle margen a ver cómo fluye y cómo opera esto sin alterar más el ecosistema”, resalta.

El programa piloto para incorporar a los trabajadores de plataformas digitales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entró en función el pasado 1 de julio y tiene una duración de 180 días naturales, mismo que servirá para generar la legislación secundaria final.

Dicho proyecto forma parte de la reforma para regular el trabajo en las plataformas digitales, la cual otorga protección universal contra accidentes laborales, ofrece acceso a la seguridad social para quienes generen ingresos iguales o superiores a un salario mínimo mensual, además, conserva la flexibilidad del modelo, entre otros beneficios.

Isabella Mariño califica como acertado el piloto que implementa el gobierno, ya que es una oportunidad para que las empresas y trabajadores puedan colaborar en un esquema laboral que presenta nuevos requisitos.

La representante de la empresa comenta que gracias a la reforma todos los actores del ecosistema de aplicaciones se encuentran en un momento de transición y cambios tanto para las compañías, repartidores y el propio gobierno.

Señala que uno de los retos que enfrentan es darle continuidad a la comunicación con los trabajadores para informarles que la reforma es positiva. “No está muy claro para todos los repartidores la serie de beneficios que incluye la posibilidad de acceder a la seguridad social y lo que esto trae.

“El principal reto que hemos visto es que se han tenido reacciones de algunas manifestaciones por parte de repartidores a los que tuvimos que dar de alta porque es nuestra obligación, y es que deben estar dados de alta ante el IMSS, pero nos manifiestan que no quieren”, explica.

Estiman 130,000 trabajadores afiliados al IMSS

Isabella Mariño revela que a principios de julio la empresa había dado de alta ante el IMSS a 100,000 trabajadores y estima que pare final de mes cerrarán con alrededor de 130,000 personas con seguridad social.

“Todos los días hacemos el balance para saber cómo vamos avanzando en ese frente y esperamos lograr que la totalidad de la flota que está trabajando con nosotros tenga el contrato firmado de aquí a cierre de mes”, afirma.

Expone que con la entrada en vigor de la ley tienen dos obligaciones principales: Dar de alta a los colaboradores y solicitarles que firmen un contrato y una política de transparencia algorítmica. “En esos dos frentes estamos trabajando y cumpliendo”.

“Es muy importante que la relación en adelante que tenemos plataformas y repartidores esté regida por ese contrato. Es necesario que los repartidores se tomen el tiempo de leer ese documento, que entiendan cómo se asigna un pedido”, refiere.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral publicó los contratos que formalizan las relaciones de trabajo entre repartidores y plataformas digitales, los cuales contienen las obligaciones y derechos que los repartidores y conductores de apps.

Una recomendación para los trabajadores es analizar minuciosamente los contratos de trabajo, ya que existen incumplimientos que pueden derivar en la terminación de la relación laboral con las empresas.