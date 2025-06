El pádel, el rey del networking

¿Te interesa incrementar tu red de contactos, pero no sólo desde un punto de vista profesional, sino también para buscar nuevos negocios o fortalecer tus amistades? Deberías probar hacer un poco de networking, que en español se traduciría como la red de contactos que puedes utilizar para alcanzar las aspiraciones que deseas.

El deporte es una gran alternativa para este propósito. ¿Por qué? Primero, por algunas estadísticas interesantes que vale la pena considerar. El deporte, cuando se practica por gusto, suele relajar a las personas, lo que permite conectar de manera más casual, a diferencia del networking en entornos profesionales, donde las personas tienen objetivos claros y la interacción tiende a ser más rígida o formal.

Si lo que quieres es fortalecer tus relaciones en un ambiente más casual, lo que se acostumbra es organizar comidas, cenas o desayunos para conectar. Sin embargo, en estos espacios también puede resultar difícil conectar con otros de forma personal, ya que muchas veces se busca cerrar tratos o mantener una dinámica estructurada.

Pensando en networking y deportes, se dice que los grandes negocios se cierran en el golf, pero en los últimos cinco años los deportes de raqueta también han demostrado ser efectivos para generar vínculos de confianza, sobre todo cuando se practican en equipo. El tenis, por ejemplo, requiere una preparación técnica y física considerable, ya que demanda fuerza, colocación y velocidad.

Por otra parte, el pádel –una variante del tenis que se juega en parejas e incluye paredes de cristal y rejas–, aunque menos técnico, veloz o exigente, permite jugar de forma sencilla y divertida con amigos. Ése es el elemento que más potencia las relaciones personales.

Además, quienes practican deportes de raqueta tienden a desarrollar mayor capacidad cognitiva que quienes practican otros deportes, ya que deben anticipar jugadas no sólo físicamente, sino también mentalmente, como calcular dónde bloquear la pelota, hacia dónde dirigir el tiro o cuándo moverse para contraatacar.

El pádel ha crecido exponencialmente frente a otros deportes de raqueta como el squash, el bádminton, el pickleball o el propio tenis. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, es más accesible. Aunque no es un deporte fácil, a medida que gana relevancia, el nivel profesional se ha vuelto más físico y rápido, similar al del tenis.

Recomendaciones para fomentar un network a través del pádel:

» Fomenta más tus amistades

Además de mantener una relación continua con tus amigos, puedes hacer ejercicio. Un partido de pádel dura entre hora y media y dos horas, por lo que jugarlo al menos una vez por semana es la excusa perfecta para verlos y ejercitarte al mismo tiempo.

» Conecta con gente nueva

Como ya se mencionó, no necesitas ser experto para jugar. Si bien no es ideal para un nivel altamente competitivo, es perfecto para el networking. Muchas personas quieren jugar, pero no siempre saben cómo empezar. Puedes invitar a colegas, clientes o contactos de interés, esto te permitirá conocerlos mejor en un ambiente relajado, donde la charla no tiene por qué ser rígida o difícil de abordar.

» Invierte en tus herramientas para jugarlo

Como en todo deporte, hay accesorios de distinta calidad: tecnología, calzado especial, ropa cómoda, etc. Mi sugerencia es que adquieras lo que te haga sentir cómodo y te permita dar lo mejor de ti. Esto evitará que pases un mal rato frente a amigos o contactos y mostrará que puedes desempeñarte dignamente.

» Diviértete más que competir

Como en todos los deportes, el espíritu debe ser la diversión. Así sabrás si realmente lo disfrutas o si sólo te frustras. Con la práctica mejorarás tu desempeño, pero la clave está en tener una expectativa social, no deportiva. Esto evitará frustraciones o enojos que pueden ser contraproducentes para tu networking.

» Calendariza y prográmate

Uno de los errores más comunes al hacer networking es no aprovechar la tecnología. Usa el calendario para registrar cumpleaños, fechas clave y para organizar tu red de contactos. Esto te permitirá invitar a muchas personas sin complicarte, evitando cruces con otros compromisos y facilitando el seguimiento.

Por último, vale la pena reflexionar sobre los beneficios de tener una red de contactos sólida. La principal ventaja es contar con apoyo cuando lo necesites y ofrecerlo cuando te lo pidan. Una red se cultiva a través de la amistad y el tiempo compartido, como el que se da en el deporte. Piénsalo: ¿qué opinas de quienes sólo te buscan cuando necesitan algo? Seguramente no los tienes en alta estima. Y quizá tú también lo hayas hecho en algún momento.

Tener partidos ocasionales de pádel con personas que ves poco durante el año es una forma práctica de mantener el contacto. Programarlos con fecha y hora ayuda. Además, puedes revisar tu agenda y organizar partidas con quienes realmente quieres compartir.

El networking no tiene que limitarse al pádel. Si quieres fortalecer tu red, hay muchas opciones: cenas con amigos, asistir a congresos o participar en comités de interés. Pero sin duda, el pádel es una herramienta moderna que hoy ofrece a cualquier profesional una ventaja competitiva, porque puedes resolver muchos problemas o situaciones complejas echando mano de alguien que conoces, y que en muchas ocasiones sabe cómo hacerlo.