Incrementos sexenales del salario mínimo terminarán con la “primavera laboral”: Especialistas

La recuperación del salario mínimo ha sido sin precedentes, pero la política de incrementos de dos dígitos llevará a terminar “con la primavera laboral”, entre otras razones por que está desalentando inversión, sobre todo en las maquilas de la zona norte del país; ha traído la repercusión de que el trabajador que ganaba más, ahora perciba menos ingreso -por las cargas fiscales-; además de que los tabuladores ya fueron alcanzados por el mínimo y se detuvo la movilidad laboral al interior de las empresas, así lo aseguraron especialistas.

En el marco del Séptimo Congreso Nacional Fiscal de Reformas y Cumplimiento 2025, organizado por Thomson Reuters, Fernando Yllanes, integrante patronal de la Comisión de Salarios Mínimos y abogado de empresa, acompañado de Rolando Silva, vicepresidente fiscal del IMCP, destacaron las dificultades que traerá en un futuro cercano mantener el incremento del salario, de al menos de 12% promedio, propuesto por la actual administración para alcanzar la meta de cubrir 2.5 canastas básicas.

Yllanes afirmó que “vamos a tener muchas fricciones en los próximos años y muchos problemas para adecuar los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT)”, sobre todo porque los sindicatos demanda un mayor incremento del salario, considerando que la propia autoridad laboral da a conocer los promedios de aumento salariales. En 2024 fue del 10%; y es que ahora en las negociaciones tanto sindicatos como empresa deben informar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral todo tipo de incremento que se haya dado a toda la plantilla de trabajadores.

Otra realidad, que también deriva del incremento al salario, es que se detuvo la movilidad laboral al interior de las empresas, “esto va a galope, la gran mayoría de los tabuladores ya los alcanzó el salario mínimo y se van compactando los tabuladores, el diferencial que hay entre un puesto y otro ya no es suficiente y eso no es atractivo y está generando en las empresas que no haya movilidad; si quieres subir de puesto a un trabajador operativo, hay muy poca diferencia salarial, a pesar de adquirir mayor responsabilidad”, apuntó el también miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los empleadores.

Tras destacar que, en 2021 el sector patronal tuvo un enorme costo reputacional por no votar a favor del incremento a los salarios mínimos, dijo que “aprendimos la lección y lo que hemos venido haciendo es control de daños, seguir la línea”, además de que la recuperación al salario mínimo, también forma parte del proyecto de Coparmex”.

A su vez, Rolando Silva, vicepresidente fiscal del IMCP, dijo que el aumento del salario mínimo, “es meramente recaudatorio”; y explicó que “la intención en el corto plazo es llevar el salario mínimo a una base accesible, y el gobierno a decir 'estábamos en una situación tan precaria que un trabajador no podía contribuir a su gasto público, lo hemos llevado a un lugar tan digno que (ahora) todos los trabajadores pueden contribuir', nadie se va a enojar entrará más dinero al fisco, y se va modelando el poder adquisitivo del trabajador, sin decir que habrá un nuevo impuesto”.

A lo anterior, coincidieron los especialistas, se suma el hecho de que se espera un incremento en los costos laborales por las iniciativas de reforma que están por aprobarse, como la reducción de la jornada laboral y el incremento en los días de aguinaldo.