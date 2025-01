Implementación de posibles reformas laborales aumentarían los costos de las nóminas

Querétaro, Qro. La implementación de reformas laborales que podrían discutirse próximamente impactaría en los costos de las nóminas. El vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC), Rolando Silva Briceño, ejemplificó que -si avanza la propuesta de reducir la jornada semanal- algunas empresas de la frontera norte podrían experimentar un aumento de 22% en el costo de la mano de obra.

Las presiones en los costos de la nómina variarán conforme al ramo de las empresas y demás características.

“Dependiendo del ramo en el que se desenvuelvan, por ejemplo, podríamos pensar en toda la zona fronteriza norte que si se llegara a probar -que parecería que hay muchas posibilidades- la reducción de la jornada se estaría incrementando al menos en 22% el costo que genera la mano de obra en este proceso, en la zona norte y hablo de la zona norte por hablar de las maquiladoras”, expuso.

Un comportamiento similar se tendría en los centros de trabajo del sector agrícola donde el desempeño laboral es físico.

A este proceso de ajuste en costos laborales, apuntó, se vincula la productividad de las empresas, pero aumentar la productividad es un proceso gradual.

“Habría que ligarlo con temas de productividad, pero los temas de productividad no se dan de manera instantánea, estamos hablando de décadas para poder mejorar el nivel del perfil laboral que pueden tener nuestros trabajadores”, precisó.

Las empresas del sector comercio y de servicios -un segmento que predomina en la actividad económica- tienen la posibilidad de transmitir los costos al precio del artículo, sin que implique perder mercado, explicó.

Sin embargo, en las pequeñas empresas también podría presentarse otro factor: una disminución en el margen de utilidad.

“El pequeño jugador, las pymes que somos la mayoría, al ser varios con características similares, al mínimo incremento hay una opción secundaria, aquí lo que se reduce es el margen de utilidad de los pequeños empresarios”, expuso.

Debido a la naturaleza de la unidad económica, las grandes empresas pueden tener más capacidad para absorber un aumento en los costos, pero las pequeñas empresas serían el segmento empresarial más afectado; aunó que, para la mayoría de las empresas en México, sería imposible sobrevivir un mes sin ingresos.

Reformas acompañadas de estímulos fiscales

Para amortiguar los efectos, que tendrían en las compañías las propuestas de reforma que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores, es necesario que estén acompañadas de estímulos fiscales, planteó el experto.

“Tendría que venir acompañado de estímulos fiscales, de incrementos en las deducciones y de un trato diferenciado para darle un efecto diferente a quien no paga porque no puede, del que de no pagar hace su negocio”, expuso.

El especialista en materia fiscal refirió que hay varias iniciativas que podrían discutirse próximamente en el país, una de ellas es la ampliación del permiso de paternidad, la reducción de la jornada semanal que -previó- posiblemente ocurra de forma escalonada, la duplicación del aguinaldo y otras.

Rolando Silva estimó que algunas de estas iniciativas podrían plantearse entre el primero y segundo período legislativo; aunque pronosticó la posibilidad de que haya algún avance el 1 de mayo y, en el marco del día del trabajo, se emita alguna disposición en favor de los trabajadores.