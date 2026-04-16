"Solo veo a mi hija dos horas": Historias de la pobreza de tiempo en México

Eliza, Alejandra y Daniela son mujeres trabajadoras con algo en común: sufren los efectos negativos de la pobreza de tiempo, pues pasan 10 horas fuera de casa por el trabajo y los traslados, sin espacios en días laborales para convivir con sus familias, amigos, hacer ejercicio o simplemente hace nada.

“El balance entre lo laboral y personal es imposible, la mayor parte del tiempo entre semana es para el trabajo fijo y a veces el freelance”, comparte Elisa, mamá de una niña en edad escolar y esposa, quien prefiere sólo ser llamada por su nombre de pila.

El 66% de los mexicanos vive con pobreza de tiempo, un indicador que mide la falta de tiempo debido a largas jornadas laborales, múltiples responsabilidades y la dificultad de equilibrar el trabajo con la vida personal, de acuerdo con Evalúa CDMX, entidad que incluyó esta dimensión en la medición de pobreza general. Además un cuarto de esos mexicanos reporta que vive una "muy alta" pobreza de tiempo.

Un día tiene 24 horas, sin embargo, más de un tercio son para el trabajo y tareas relacionadas con él. Eliza y Daniela pasan hasta 12 horas fueras de casa en la semana laboral, mientras que Alejandra entre siete y ocho.

Traslados a la oficina reducen tiempo para la vida personal

Las tres invierten en promedio 3 horas para ir y volver de su lugar de trabajo en transporte público. Sus traslados incluyen metro, microbuses, mototaxis y tramos a pie.

“Recorro veinte estaciones del metro con dos transbordos de líneas. Después camino quince minutos para llegar a la oficina”, narra Alejandra, quien se traslada desde la alcaldía Tláhuac a la Cuauhtémoc. Admás, utiliza mototaxis.

Daniela toma un camión para llegar al metro y aunque no hace trasbordos, el viaje se complica por las fallas, retrasos y la gran afluencia de pasajeros que también buscan llegar a su trabajo.

El itinerario de Elisa incluye llevar a su hija a la primaria en taxi o microbús. Después se dirige a su trabajo en un recorrido incómodo y arriesgado.

“El trayecto es cansado por la cantidad de gente y, a veces, por la falta de suficientes camiones para llegar al metro. Me ha tocado que me empujen, que me insulten y hasta que me roben mi celular en el metro”, explica.

¿Qué es la pobreza de tiempo?

La pobreza de tiempo se refiere a una situación en la que una persona tiene una sobrecarga de tareas o demandas que reducen su capacidad de decidir en qué utilizar su tiempo.

“Los individuos extremadamente presionados por el tiempo son incapaces de asignar el suficiente tiempo a actividades importantes y, por lo tanto, se ven obligados a tomar decisiones difíciles sobre cómo distribuirlo, con implicaciones negativas para su bienestar”, de acuerdo con el Cuaderno de trabajo Pobreza y tiempo: una revisión conceptual de Inmujeres y ONU Mujeres.

Los trabajadores mexicanos tienen sólo 13.5 horas al día para actividades de entretenimiento, autocuidado y dormir, frente a las 15 horas promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

"Sólo veo a mi hija dos horas al día"

Los días de Eliza, Alejandra y Daniela comienzan a las 5 de la mañana y terminan entre 11 y 12 de la noche. Eliza prepara desayunos para su esposo y su hija de 9 años. Alejandra revisa su correo del trabajo y ver cuáles son los pendientes que atenderá más tarde en la oficina. Daniela hace un esfuerzo por ejercitarse a las 6 o 7 de la mañana antes de irse al trabajo.

Luego comienza el tiempo para el traslado y el trabajo. Al estar fuera de casa pasan poco tiempo con sus familias.

“Los días de entre semana, en promedio, solo veo a mi hija dos horas, y ya no digamos dedicar tiempo a mis papás. Definitivamente me gustaría dedicarle más tiempo a mi hija, a estudiar con ella, a platicar, a salir a pasear”, comparte Eliza.

Los mexicanos dedican 59.6 horas por semana al trabajo, que incluye los traslados al centro laboral, de acuerdo con la última Encuesta Nacional Sobre el Uso del Tiempo (ENUT), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados cualitativos del Índice de la Felicidad de Pluxee más reciente recuperan los testimonios de trabajadores en México que consideran que el mundo laboral en el país se caracteriza por una sobrecarga y falta de equilibrio personal.

“Algunos empleados sienten que no cuentan con un equilibrio saludable entre su vida laboral y personal. Con frecuencia mencionan jornadas extensas, la expectativa de trabajar fuera de los horarios establecidos y cargas laborales elevadas que generan estrés y agotamiento”, indica el reporte de Pluxee.

Y aunque las tres mujeres trabajadoras consultadas cuentan con dos días de descanso a la semana, incluso así sienten que el tiempo no les rinde para dedicar una parte al autocuidado y la convivencia.

Mexicanos quieren más tiempo para vivir

“Sería bueno tener más tiempo para mi vida personal. Que los asuntos del trabajo no interrumpieran mi hora de comer o mi descanso. O que parte de mis fines de semana no tuviera que ocuparlos para cumplir con las fechas de entrega de las cosas laborales”, dice Alejandra.

Las tres desean mayor tiempo libre para actividades de descanso y ocio como ir al cine, ejercitarse más, convivir con sus seres queridos y realizar una actividad para ellas mismas.

“También me gustaría poder hacer algo para mí, como ir a yoga o aprender algo nuevo, como un idioma”, comenta Eliza.

De los trabajadores mexicanos de 20 a 49 años, tres de cada 10 declararon a Inegi que quisieran dedicar menos tiempo a su trabajo o actividad económica.

Mejor transporte y cuidados, lo que se plantea en CDMX

En la Ciudad de México, 57% de sus habitantes vive con pobreza de tiempo. Al respecto, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país, declaró en noviembre pasado que su administración tiene como objetivo políticas para redistribuir el trabajo. Una de ellas es la creación de un Sistema Público de Cuidados —cuya ley está en proceso en la Congreso local— e inversiones en transporte público.

“Nuestro gobierno implementa políticas públicas para que la gente recupere su tiempo, lo recupere para su familia. Nuestro programa de gobierno también está basado en disminuir la pobreza de tiempo con los cablebuses o la ampliación de la electromovilidad, la modernización del Metro y la transformación y modernización del Tren Ligero”, dijo.