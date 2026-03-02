Lectura1:00 min
Toronjil o melisa: la planta que ayuda a calmar los nervios y dormir mejor (receta)
El toronjil, también conocido como melisa, se ha utilizado durante generaciones por su capacidad para ayudar a calmar los nervios, bajar la tensión del cuerpo y favorecer un descanso más sereno.
Hay plantas que no desaparecen porque ocupan un lugar persistente en la vida diaria. El toronjil es una de ellas. En muchas casas ha sido la infusión que aparece cuando alguien no logra serenarse, cuando el cuerpo sigue acelerado al final del día o cuando la noche se alarga sin que el sueño termine de llegar. No es una planta nueva ni una moda de temporada: es una vieja conocida de la herbolaria que hoy vuelve a cobrar fuerza.
El toronjil, o Melissa officinalis, pertenece a ese grupo de hierbas aromáticas cuya reputación está ligada a una promesa pderosa: ayudar al cuerpo a bajar el ritmo.
La Agencia Europea de Medicamentos reconoce la hoja de melisa como un producto herbal tradicional para el alivio de síntomas leves de estrés mental y como ayuda para dormir; también contempla su uso en molestias digestivas menores, como distensión abdominal y gases.
Ese punto importa porque coloca a la planta en su justa dimensión. No como una cura milagrosa ni como sustituto de atención médica, sino como una hierba con una larga historia de uso coherente.
Si el valor del toronjil está en ayudar a bajar revoluciones, su mejor forma de entrar a la cocina sigue siendo la más simple: una infusión.
Ingredientes
2 cucharaditas de hojas secas de toronjil o 4 cucharaditas de hojas frescas
1 taza de agua
1 cucharadita de miel
2 o 3 gotas de jugo de limón
Opcional: una rodaja muy delgada de jengibre
Preparación
- Lleva el agua a punto de hervor y apaga el fuego.
- Agrega el toronjil, tapa y deja reposar entre 5 y 8 minutos.
- Cuela la infusión, añade la miel y mezcla hasta integrar.
- Termina con unas gotas de limón. Si buscas una versión un poco más profunda en aroma, puedes sumar una lámina delgada de jengibre, sin opacar el carácter delicado de la melisa.
Cómo tomarla
- Lo ideal es beberla tibia, unos 30 o 40 minutos antes de dormir, dentro de una rutina tranquila.