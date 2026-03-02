Toronjil o melisa: la planta que ayuda a calmar los nervios y dormir mejor (receta)

Hay plantas que no desaparecen porque ocupan un lugar persistente en la vida diaria. El toronjil es una de ellas. En muchas casas ha sido la infusión que aparece cuando alguien no logra serenarse, cuando el cuerpo sigue acelerado al final del día o cuando la noche se alarga sin que el sueño termine de llegar. No es una planta nueva ni una moda de temporada: es una vieja conocida de la herbolaria que hoy vuelve a cobrar fuerza.

El toronjil, o Melissa officinalis, pertenece a ese grupo de hierbas aromáticas cuya reputación está ligada a una promesa pderosa: ayudar al cuerpo a bajar el ritmo.

La Agencia Europea de Medicamentos reconoce la hoja de melisa como un producto herbal tradicional para el alivio de síntomas leves de estrés mental y como ayuda para dormir; también contempla su uso en molestias digestivas menores, como distensión abdominal y gases.

Ese punto importa porque coloca a la planta en su justa dimensión. No como una cura milagrosa ni como sustituto de atención médica, sino como una hierba con una larga historia de uso coherente.