Taco Tasting Room: 2,000 pesos en la taquería más exclusiva de CDMX, pero ¿vale cada bocado?

El concepto de "taco de autor" ha alcanzado un nuevo punto de referencia en la Ciudad de México. En Taco Tasting Room, un espacio diseñado para solo 14 personas, el chef Pepe Salinas presenta una secuencia de doce tiempos que busca recontextualizar al platillo nacional por excelencia. La propuesta se aleja del folclor para centrarse en el origen del maíz, la precisión técnica y una curaduría líquida. El resultado es, por su precio y formato, la experiencia centrada en el taco más elevada de la ciudad.

El modelo de Taco Tasting Room se basa en un menú de degustación fijo. La secuencia está diseñada como un recorrido geográfico y técnico por México. Inicia con platos frescos como el granizado de aguachile verde y la tostada de toro de atún con lima kosho, para luego dar paso a preparaciones más complejas.

La cocina utiliza ingredientes específicos en diversos formatos, no todos tradicionales, como en la quesadilla adobada de langosta al carbón o la tlayuda de escamoles con puré de haba. El menú también reinterpreta clásicos, como en los esquites de rib eye. La parte final de los salados incluye un taco de gaonera de wagyu cross y una enchilada de mole negro con foie gras, combinando proteína de alto costo con recetas de larga tradición.

La propuesta del maridaje

La secuencia de bebidas, diseñada por el sommelier Eduardo Figueroa, es un componente integral de la experiencia. No se limita al vino. El maridaje inicia con un cóctel sin alcohol a base de uva verde y cilantro, y concluye con un champagne margaine brut francés.

La selección incluye vinos de Baja California, como el Nebbiolo "El Dominio de las Abejas", y etiquetas de Francia ("Je t'aime mais j'ai soif") y Estados Unidos (Chardonnay "Juggernaut"). Una de las decisiones conceptuales es la inclusión de una cerveza Carta Blanca para acompañar los esquites.

El valor detrás del precio

Exclusividad y formato: El espacio limitado a 14 personas garantiza un servicio directo y una atención detallada, similar al modelo de un omakase japonés.

Trazabilidad del producto: El uso de ingredientes como el wagyu de Querétaro, la langosta, los escamoles o el foie gras, sumado al trabajo con maíces criollos específicos, impacta directamente en la estructura de costos.

No se trata de una taquería tradicional, sino de un restaurante de fine dining con el taco como eje central.