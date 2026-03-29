Semana Santa 2026: qué es la marea roja y por qué debes tomar precauciones al consumir mariscos

En plena temporada de Semana Santa, cuando miles de familias optan por consumir pescados y mariscos, autoridades sanitarias han encendido alertas sobre un fenómeno natural que puede representar un riesgo para la salud: la marea roja.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), este fenómeno es vigilado de manera permanente en las 17 entidades costeras del país, como parte de un operativo nacional que busca prevenir enfermedades asociadas al consumo de productos del mar contaminados.

¿Qué es la marea roja?

La marea roja no siempre implica un cambio visible en el color del agua, pero sí se refiere a la proliferación excesiva de microalgas que pueden generar toxinas peligrosas. Estas sustancias se acumulan principalmente en moluscos como ostiones, almejas y mejillones.

Cuando estos alimentos son consumidos sin control sanitario, pueden provocar intoxicaciones que afectan el sistema digestivo e incluso el sistema nervioso.

Vigilancia sanitaria durante Cuaresma

Ante el incremento en la demanda de productos del mar, la Cofepris activó el Operativo Nacional Cuaresma 2026, con el objetivo de reducir riesgos a la salud.

Entre el 16 de febrero y el 15 de marzo, autoridades realizaron más de 4,700 verificaciones en establecimientos dedicados al procesamiento y venta de pescados y mariscos. Además, se efectuaron cerca de 5,800 análisis de laboratorio para detectar posibles contaminantes.

Como resultado, se aplicaron suspensiones y apercibimientos a negocios que no cumplían con las condiciones sanitarias.

Cierres y vedas por seguridad

En lo que va del año, y como parte del monitoreo de la marea roja, se han aplicado:

34 cierres precautorios

15 vedas sanitarias

Estas medidas buscan evitar la extracción, comercialización y consumo de productos contaminados, especialmente moluscos bivalvos, que son los más susceptibles de acumular toxinas.

Los moluscos bivalvos son una clase de animales invertebrados acuáticos caracterizados por tener un cuerpo blando protegido por una concha de dos piezas (valvas), unidas por un ligamento elástico.

Ejemplos comunes

Entre las especies más conocidas se encuentran:

Almejas

Mejillones

Ostras

Vieiras

¿Por qué debes tomar precauciones?

Las altas temperaturas propias de esta temporada también juegan en contra: aceleran la descomposición de los alimentos, sobre todo si no se mantiene la cadena de frío.

Por ello, autoridades recomiendan poner atención en la calidad de los productos antes de comprarlos o consumirlos. Recomendaciones básicas

Elegir pescados con ojos brillantes y transparentes

Verificar que tengan olor fresco, similar al mar

Evitar productos con textura viscosa o mal olor

Mantener refrigeración adecuada en todo momento

La Cofepris reiteró que continuará con acciones de vigilancia sanitaria durante toda la temporada, pero también hizo un llamado a la población a informarse y consumir de manera responsable.