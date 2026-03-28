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Incrementan estímulo fiscal al diésel y a la gasolina Premium en Semana Santa; lo reducen a la Magna

Los automovilistas pagarán menos impuestos por el diésel y la gasolina premium en los primeros días del periodo vacacional de Semana Santa.

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Sebastián Díaz Mora

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó el estímulo fiscal al diésel y a la gasolina premium o roja, y lo redujo ligeramente para la gasolina regular o Magna.

Eso significa que los consumidores pagarán menos impuestos por el diésel y la gasolina premium en los primeros días del periodo vacacional de Semana Santa.

*¿Cuánto pagarás de IEPS?*

Desde este sábado 28 de marzo hasta el próximo viernes 3 de abril, el gobierno entregará los siguientes estímulos fiscales:

  • Gasolina Magna: $1.55 por litro, 6  centavos menos que la semana pasada.
  • Gasolina premium: 45 centavos, tres centavos más que la semana pasada.
  • Diésel: $5.17 por litro, 62 centavos más que la semana anterior.

Así, los automovilistas y transportistas tendrán que pagar las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en esa semana:

  • Gasolina Magna: $5.15 por litro.
  • Gasolina premium: $5.21 por litro.
  • Diésel: $2.19 por litro.

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Sebastián Díaz Mora

Reportero de economía y finanzas públicas. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

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