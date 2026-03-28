Incrementan estímulo fiscal al diésel y a la gasolina Premium en Semana Santa; lo reducen a la Magna

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó el estímulo fiscal al diésel y a la gasolina premium o roja, y lo redujo ligeramente para la gasolina regular o Magna.

Eso significa que los consumidores pagarán menos impuestos por el diésel y la gasolina premium en los primeros días del periodo vacacional de Semana Santa.

*¿Cuánto pagarás de IEPS?*

Desde este sábado 28 de marzo hasta el próximo viernes 3 de abril, el gobierno entregará los siguientes estímulos fiscales:

Gasolina Magna: $1.55 por litro, 6 centavos menos que la semana pasada.

Gasolina premium: 45 centavos, tres centavos más que la semana pasada.

Diésel: $5.17 por litro, 62 centavos más que la semana anterior.

Así, los automovilistas y transportistas tendrán que pagar las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en esa semana: