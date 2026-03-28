Semana Santa 2026: así puedes evitar caer en fraudes turísticos en línea

Durante las vacaciones de Semana Santa, miles de personas buscan paquetes para viajar y descansar. Sin embargo, este incremento en la demanda también abre la puerta a fraudes turísticos en línea, conocidos como “montaviajes”, que pueden dejar pérdidas económicas importantes.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los ciberdelincuentes aprovechan esta temporada para ofrecer paquetes falsos a precios irresistibles, especialmente en destinos populares como Cancún, Acapulco, Huatulco y Puerto Vallarta .

Fraudes turísticos: cómo operan en internet

El organismo advierte que el principal canal de estos engaños es internet, donde se anuncian el 58% de las ofertas fraudulentas . Los estafadores suelen suplantar la identidad de marcas reconocidas como Volaris, Booking, Hoteles Riu o Aeroméxico para generar confianza entre los usuarios.

Las pérdidas pueden ser significativas: van desde 5 mil pesos hasta más de 2 millones en algunos casos registrados en 2026 .

Además, nueve de cada diez víctimas buscan ayuda cuando el fraude ya se consumó, lo que refleja la necesidad de fortalecer la prevención .

Señales de alerta para identificar un fraude

Las autoridades recomiendan desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales. Precios muy bajos en paquetes que incluyen vuelo, hospedaje y alimentos suelen ser un indicio de fraude.

También es común que los delincuentes presionen a las personas con promociones “por tiempo limitado” para acelerar decisiones sin verificar la información.

Recomendaciones clave para no caer en montaviajes

Para evitar ser víctima de este tipo de delitos, el Consejo Ciudadano sugiere seguir estas medidas básicas:

Investigar la reputación de la agencia en internet y redes sociales.

Verificar que esté registrada ante autoridades como Profeco y la Secretaría de Turismo.

Confirmar que cuente con oficinas físicas.

Evitar pagos anticipados o transferencias directas sin respaldo.

Revisar que el sitio web sea oficial y cuente con protocolo de seguridad (https://).

No compartir datos personales en páginas dudosas.

Guardar comprobantes, correos y cualquier documento relacionado con la compra.

Qué hacer en caso de sospecha

Si detectas una posible estafa o necesitas orientación, puedes acudir a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciudadano, disponible las 24 horas del día.

En un contexto donde las vacaciones se planean cada vez más desde el entorno digital, verificar antes de pagar puede marcar la diferencia entre un viaje exitoso y una experiencia fraudulenta.