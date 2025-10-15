Cómo preparar los tamales de frijol más antiguos de México, receta ancestral para Día de Muertos

En la cocina del Día de Muertos, no todo es dulce. Mientras el pan de muerto hornea su perfume a mantequilla y azahar, otra preparación ancestral cobra vida entre vapores: los tamales de frijol, un alimento prehispánico que sobrevive como símbolo de comunión, ofrenda y memoria.

El maestro Yuri de Gortari, fundador de la Escuela de Gastronomía Mexicana, los preparaba en su programa En tu cocina con la serenidad de quien entiende que cocinar también es un acto de paciencia. “Estos tamales son de absoluta forma prehispánica, sin manteca, sin batido, hechos con respeto al maíz”, decía.

Su receta, sencilla y perfecta, reúne los ingredientes esenciales de la milpa: maíz, frijol, chile y hierbas. Cuatro elementos que han nutrido a México desde tiempos inmemoriales y que, al unirse, evocan los sabores que se ofrecían a los dioses y a los muertos mucho antes de la llegada de los españoles.

La raíz del altar

Mucho antes del trigo, el maíz ya era el alimento sagrado de Mesoamérica. En él habitaban los dioses y con él se concebía la vida. Los tamales, cocidos al vapor y envueltos en hojas de maíz, eran parte de los rituales funerarios: se colocaban como ofrenda para acompañar el alma en su viaje.

Cuando los españoles introdujeron el pan de ánimas, el México profundo ya tenía su propio pan simbólico: el tamal. El de frijol, oscuro y perfumado, era el más íntimo, el que se reservaba para el altar.

Cada ingrediente tenía su propósito: el frijol representaba la renovación, el epazote purificaba el cuerpo y el espíritu, y el chile pasilla aportaba el fuego, energía de transformación. Juntos formaban un alimento ritual que celebraba la dualidad entre vida y muerte. “Son los panecitos del alma —decía Yuri—, los que nuestros muertos reconocerían al llegar a casa.”