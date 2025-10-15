Día de Muertos 2025: ¿Dónde comprar Pan de Muerto tradicional?

Pocas tradiciones mexicanas despiertan tanta emoción como la llegada del pan de muerto. Desde mediados de octubre, las panaderías se llenan del aroma a mantequilla, ralladura de naranja y levadura que anuncia la cercanía del Día de Muertos, una de las celebraciones más íntimas y significativas del país.

Este pan, redondo y suave, representa el ciclo de la vida y la muerte, y sus tiras en forma de huesos simbolizan los lazos con nuestros ancestros; es, en esencia, un alimento ritual, un mensaje que se hornea con memoria y afecto.

El pan de muerto tradicional —sin rellenos, sin coberturas extravagantes— guarda la pureza de su origen: una receta sencilla que combina harina, huevo, mantequilla, azahar y azúcar. Al morderlo, su textura esponjosa y su perfume cítrico evocan altares, flores de cempasúchil y tazas de chocolate espumoso que acompañan la nostalgia. En tiempos donde las innovaciones buscan sorprender al paladar, el verdadero lujo está en conservar lo esencial: ese sabor de hogar que nos recuerda por qué el pan de muerto no se come con prisa, sino con gratitud.

Por eso, en esta guía de Bistronomie, reunimos las panaderías que mantienen viva la receta original, esa que nos devuelve a la mesa familiar y al calor del horno. Panes hechos con respeto por el tiempo, el oficio y la historia.

Panadería Rosetta

Con su sello artesanal y un respeto absoluto por las recetas clásicas, el pan de muerto de Rosetta se distingue por su textura aireada y delicada fragancia a naranja. Cada pieza conserva ese equilibrio entre suavidad y dulzor que hace recordar los altares familiares y el olor a ofrenda recién montada.

Colima 179, Col. Roma.

RosettaPan de muerto

Panadería Alcázar

El Pan de Muerto de Alcázar está elaborado con mantequilla y ralladura de naranja natural, espolvoreado con azúcar y horneado con dedicación para que cada bocado despierte recuerdos y emociones. No es solo pan: es el abrazo cálido de quienes recordamos, el centro de la mesa que une a las familias en estas fechas tan significativas.

Pilares 317, Col. Del Valle.

Pastelería Alcázar - Pan de muertoCortesía

Cuina

En este elegante rincón de la Roma, el pan de muerto mantiene la receta tradicional en su forma más pura: masa dorada, aroma cítrico y un sabor mantequilloso que se deshace lentamente al morder. Perfecto para acompañar con café o chocolate.

Tabasco 46, Roma Norte, Ciudad de México.

Pan de muerto - CuinaCortesía

City Market

Aunque se trate de un supermercado gourmet, su panadería ha ganado el respeto de los puristas. El pan de muerto de City Market mantiene una consistencia esponjosa y un sabor equilibrado, con la dosis justa de mantequilla y azúcar. Ideal para quienes buscan una opción confiable y tradicional en distintos puntos de la ciudad.

Av. San Jerónimo 190, Pedregal.

Pan de muerto - City MarketCortesía

La Rosenda

En esta panadería de Coyoacán, el pan de muerto huele y sabe a hogar. Su miga es ligera, con una corteza dorada y un azúcar que cruje al primer contacto. Cada pieza se siente como hecha en casa, con el mimo de las recetas heredadas y el calor de los hornos de antaño.

Av. Revolución 2015, Coyoacán.

Pan de muerto - La RosendaCortesía

Fougasse

En el norponiente de la ciudad, Fougasse mantiene viva la tradición con un pan de muerto de miga densa y sabor profundo a mantequilla. Es un pan honesto, sin artificios, pensado para acompañar una charla larga en torno a la mesa y el recuerdo.

Prado Norte 441, Lomas de Chapultepec.