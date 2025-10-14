Día de muertos: Receta de calabaza en tacha, el dulce favorito de la temporada

Cada otoño, cuando los mercados se tiñen de naranja y los altares comienzan a llenarse de velas y cempasúchil, el aroma de la calabaza en tacha marca la temporada. Este postre, de los más antiguos del recetario mexicano, remonta sus orígenes a la época virreinal, cuando los trapiches —las “tachas” donde se fundía el piloncillo— dieron nombre a este dulce cocido lentamente hasta quedar brillante y meloso.

Más allá de su sencillez, la calabaza en tacha es una lección de cocina lenta y de respeto por los ingredientes. En los pueblos del Bajío, Oaxaca o Veracruz, se prepara aún en cazuelas de barro, con trozos de calabaza de castilla cocidos en jarabe de piloncillo, canela y clavo. El resultado: una combinación entre postre y ofrenda que acompaña el pan de muerto, el café o un vaso de leche caliente durante las noches de velación.

Hoy, chefs y cocineras tradicionales reinterpretan la receta. Algunos añaden ralladura de naranja, vainilla o anís; otros la sirven sobre yogurt, con helado de vainilla o crema batida. Pero en su esencia, sigue siendo el símbolo dulce del regreso de los que ya no están: un gesto que se cocina con tiempo y memoria.