Día de muertos: Receta de calabaza en tacha, el dulce favorito de la temporada

El olor a piloncillo, canela y clavo anuncia la llegada del Día de Muertos y la calabaza en tacha, dulce de temporada con raíces coloniales.

Diego López

Cada otoño, cuando los mercados se tiñen de naranja y los altares comienzan a llenarse de velas y cempasúchil, el aroma de la calabaza en tacha marca la temporada. Este postre, de los más antiguos del recetario mexicano, remonta sus orígenes a la época virreinal, cuando los trapiches —las “tachas” donde se fundía el piloncillo— dieron nombre a este dulce cocido lentamente hasta quedar brillante y meloso.

Más allá de su sencillez, la calabaza en tacha es una lección de cocina lenta y de respeto por los ingredientes. En los pueblos del Bajío, Oaxaca o Veracruz, se prepara aún en cazuelas de barro, con trozos de calabaza de castilla cocidos en jarabe de piloncillo, canela y clavo. El resultado: una combinación entre postre y ofrenda que acompaña el pan de muerto, el café o un vaso de leche caliente durante las noches de velación.

Hoy, chefs y cocineras tradicionales reinterpretan la receta. Algunos añaden ralladura de naranja, vainilla o anís; otros la sirven sobre yogurt, con helado de vainilla o crema batida. Pero en su esencia, sigue siendo el símbolo dulce del regreso de los que ya no están: un gesto que se cocina con tiempo y memoria.

El Economista

Receta tradicional de calabaza en tacha

Ingredientes (para 4-6 porciones):

  • 1 kg de calabaza de castilla (con cáscara, sin semillas, cortada en trozos grandes)
  • 500 g de piloncillo (en trozos)
  • 2 rajas de canela
  • 4 clavos de olor
  • 1 litro de agua

(Opcional) 1 trozo pequeño de cáscara de naranja o un chorrito de vainilla natural

Preparación:

  • Prepara el jarabe: en una olla grande o cazuela de barro, coloca el agua, el piloncillo, la canela, el clavo y la cáscara de naranja. Cocina a fuego medio hasta que el piloncillo se disuelva completamente.
  • Agrega la calabaza: coloca los trozos con la cáscara hacia abajo y deja que se impregnen del jarabe.
  • Cocina lentamente: tapa parcialmente la olla y deja cocer durante 45 a 60 minutos, o hasta que la calabaza esté suave y el jarabe espeso y oscuro.
  • Deja reposar: al apagar el fuego, permite que repose unos minutos para que el sabor se concentre.
  • Sirve tibia o fría: sola o acompañada de un poco de leche, queso fresco o crema batida.

