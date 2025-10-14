Lectura2:00 min
Día de muertos: Receta de calabaza en tacha, el dulce favorito de la temporada
El olor a piloncillo, canela y clavo anuncia la llegada del Día de Muertos y la calabaza en tacha, dulce de temporada con raíces coloniales.
Cada otoño, cuando los mercados se tiñen de naranja y los altares comienzan a llenarse de velas y cempasúchil, el aroma de la calabaza en tacha marca la temporada. Este postre, de los más antiguos del recetario mexicano, remonta sus orígenes a la época virreinal, cuando los trapiches —las “tachas” donde se fundía el piloncillo— dieron nombre a este dulce cocido lentamente hasta quedar brillante y meloso.
Más allá de su sencillez, la calabaza en tacha es una lección de cocina lenta y de respeto por los ingredientes. En los pueblos del Bajío, Oaxaca o Veracruz, se prepara aún en cazuelas de barro, con trozos de calabaza de castilla cocidos en jarabe de piloncillo, canela y clavo. El resultado: una combinación entre postre y ofrenda que acompaña el pan de muerto, el café o un vaso de leche caliente durante las noches de velación.
Hoy, chefs y cocineras tradicionales reinterpretan la receta. Algunos añaden ralladura de naranja, vainilla o anís; otros la sirven sobre yogurt, con helado de vainilla o crema batida. Pero en su esencia, sigue siendo el símbolo dulce del regreso de los que ya no están: un gesto que se cocina con tiempo y memoria.
Ingredientes (para 4-6 porciones):
- 1 kg de calabaza de castilla (con cáscara, sin semillas, cortada en trozos grandes)
- 500 g de piloncillo (en trozos)
- 2 rajas de canela
- 4 clavos de olor
- 1 litro de agua
(Opcional) 1 trozo pequeño de cáscara de naranja o un chorrito de vainilla natural
Preparación:
- Prepara el jarabe: en una olla grande o cazuela de barro, coloca el agua, el piloncillo, la canela, el clavo y la cáscara de naranja. Cocina a fuego medio hasta que el piloncillo se disuelva completamente.
- Agrega la calabaza: coloca los trozos con la cáscara hacia abajo y deja que se impregnen del jarabe.
- Cocina lentamente: tapa parcialmente la olla y deja cocer durante 45 a 60 minutos, o hasta que la calabaza esté suave y el jarabe espeso y oscuro.
- Deja reposar: al apagar el fuego, permite que repose unos minutos para que el sabor se concentre.
- Sirve tibia o fría: sola o acompañada de un poco de leche, queso fresco o crema batida.