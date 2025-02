Nissan Frontier V6 Pro-4X mejorada a detalle y más capaz

Es una pick up pensada en el cliente que necesita de un vehículo con capacidades todo terreno y principalmente para fines recreativos, sin embargo también es una realidad que un alto porcentaje de sus compradores se dejan seducir por su atractivo visual. De cualquier forma la Nissan Frontier V6 Pro-4X tiene la practicidad de un vehículo de trabajo que le permite adaptarse a cualquier situación.

Para esta renovación las dimensiones cambiaron ligeramente. El largo total es 183 milímetros más grande para quedar en 5,390 mm. La distancia entre ejes se mantiene con 3,200 milímetros.

Se trata de una actualización de media vida del vehículo que se presentó en 2021 y que correspondió a la segunda generación. La nueva Nissan Frontier V6 Pro-4X No solo luce más actual sino también atractiva, además Nissan trabajó en el desarrollo de una línea de equipamiento adicional que aumenta sus capacidades principalmente en el off road.

Se distingue por elementos en negro mate, tono que se aplica a la parrilla, protecciones laterales y tapa de la caja. El equipamiento exclusivo continúa con rines de 17”, bedliner, luces led, protecciones para motor y transmisión, tanque de gasolina y caja de transferencia. A todo ello se suman las luces led delanteras, traseras y diurnas.

Cuenta con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. El sistema de audio está firmado por Fender y tiene 8 bocinas y subwoofer.

Totalmente modernizado, el habitáculo estrena una pantalla central más grande así como un rediseño en el que el nombre de esta versión cobra importancia. También se destinaron elementos estéticos específicos en rojo para secciones del volante, tablero y vestiduras. La pantalla central es a color de 12.3” mientras que los asientos delanteros tienen ajustes eléctricos y calefacción.

Entre sus capacidades todoterreno están 476 kilogramos de carga mientras que puede arrastrar hasta 2,822 kilogramos. La caja tiene un largo de 1,495 milímetros.

Bajo el cofre se mantiene el V6 de 3.8 litros pero a la transmisión se actualizó con un nuevo Shift Scale que ofrece una mejorado escalonamiento de las velocidades con el objetivo de obtener la mayor cifra de par en situaciones que así lo requieran a la vez de abonar a la economía de combustible. También se hizo una recalibración a la dirección con un nuevo kickback que se traduce en la reducción de los impactos del camino hacia la dirección y por ende, al volante.

La tracción tiene la modalidad 4x4 con Caja de transferencia con las variantes 4H y 4L así como bloqueo trasero de diferencial.

Mientras llega una versión Nismo, la línea de equipo adicional del mismo nombre no solo inyecta emoción al exterior sino que también la hace más capaz fuera del asfalto.

Para personalizar a esta pick up, Nissan desarrolló una linea de aditamentos firmados por Nismo entre los que se pueden encontrar luces auxiliares de largo alcance, tienda de campaña, rack de techo o un vinil para el cofre, por mencionar algunos. Sin embargo los que destacan son los que aumentan sus capacidades tales como Kit de suspensión delantera y trasera de alto rendimiento, que entre otras cosas aumentan la altura en dos pulgadas y mejoran el control en zonas off road, así como horquillas Nismo Off Road hechas en aluminio forjado.

Ficha técnica



Motor: V6, 3.8 l

Potencia: 310 hp

Torque: 281 lb-pie

Transmisión: Aut. 9 vel.

Precio Frontier Pro-4X: