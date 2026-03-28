Películas y series para ver en las vacaciones de Semana Santa

La Semana Santa 2026 comienza el 29 de marzo y muchos mexicanos aprovecharán estos días de descanso para desconectarse de todo y disfrutar del cine y la televisión, porque, además de las procesiones y celebraciones litúrgicas, una costumbre extendida es ver películas y series que abordan la vida de Jesús y otras historias bíblicas que ayudan a reflexionar sobre la pasión, muerte y resurrección.

Generalmente transmiten clásicos religiosos que son ideales para ver en familia o en momentos personales de recogimiento durante los días santos. Aquí te presentamos una selección de nueve títulos para que armes tu maratón de Semana Santa sin salir de casa.

Películas y series sobre los días santos

1. La Pasión de Cristo (película, 2004)

Representa con gran realismo las últimas 12 horas de la vida de Jesús, desde el Huerto de Getsemaní hasta su crucifixión y resurrección, con diálogos en arameo y latín que aportan autenticidad.

2. Jesús de Nazaret (Miniserie, 1977)

Un clásico de la televisión que narra toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta la resurrección. En México suele transmitirse por televisión abierta durante la Semana Santa y se puede ver por partes a lo largo de la semana.

3. Ben‑Hur (Película, 1959)

Aunque no es una historia religiosa directa de Jesús, su mensaje de redención y los encuentros con Cristo en momentos clave hacen de esta épica una cinta ideal para reflexionar sobre la fe y el perdón.

4. Los últimos días en el desierto (Película, 2015)

Explora un episodio menos conocido pero significativo de la vida de Jesús tras 40 días de ayuno en el desierto, abordando temas de duda, fe y humanidad.

5. Resucitado (Película, 2016)

Narra la búsqueda del cuerpo de Jesús tras la crucifixión desde la perspectiva de un tribuno romano, combinando elementos de suspenso con reflexión espiritual.

6. El mártir del Calvario (Película, 1952)

Uno de los grandes clásicos del cine mexicano religioso, que retrata de manera poderosa la representación de Jesús en una época donde estas historias prendieron fuerte en la cultura cinematográfica del país.

7. Jesús, nuestro Señor (Película, 1971)

Producción mexicana que forma parte de una trilogía, abordando con tono reverente la vida de Cristo y reforzando la tradición cinematográfica religiosa local.

8. Éxodo: Dioses y reyes (película, 2014)

Criado como un príncipe egipcio y el favorito del faraón Seti, Moisés descubre su verdadera herencia hebrea y promete liberar a su pueblo de la esclavitud, aunque deba enfrentarse con Ramsés, hijo de Seti.

9. Los 10 mandamientos (película, 1956)

Dramatiza la historia que se narra en el libro del Éxodo de la Biblia, cuya autoría se le atribuye a Moisés, un príncipe egipcio que fue adoptado, pero después se vuelve en el líder de su pueblo, liberando la esclavizada nación hebrea del yugo egipcio.