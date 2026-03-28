Semana Santa 2026: camarón, pulpo y cazón; dónde encontrarlos más baratos, según Profeco

Con la llegada de la Semana Santa y el aumento en el consumo de pescados y mariscos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actualizó su monitoreo de precios y reveló cuánto cuestan el camarón, el pulpo y el cazón en distintas regiones del país, así como los lugares donde pueden encontrarse más baratos.

El análisis, realizado durante marzo a través del programa “Quién es Quién en los Precios”, confirmó que los costos pueden variar considerablemente dependiendo de la ciudad y el establecimiento, por lo que comparar antes de comprar puede significar un ahorro importante.

Pulpo: hasta 430 pesos el kilo en algunas ciudades

El pulpo entero congelado es uno de los productos con mayor variación de precio. De acuerdo con Profeco, el kilo puede costar desde 180 pesos hasta 430 pesos.

Los precios más bajos se detectaron en:

Pescadería Gambero, en Mérida: 180 pesos/kg

Mercado Lucas de Gálvez, también en Mérida: 200 pesos/kg

Mercado del Mar y Central de Abasto, en Guadalajara: 220 pesos/kg

En contraste, los más altos se ubicaron en:

El Marlín Plus, en Zacatecas: 430 pesos/kg

Mercado República, en San Luis Potosí: 400 pesos/kg

Tiendas Soriana en varias ciudades: 399 pesos/kg

El precio promedio nacional se situó en 328.21 pesos por kilo.

Camarón: diferencias de hasta 250 pesos por kilo

El camarón, básico en platillos de temporada como cocteles, aguachiles o a la diabla, también presenta amplias variaciones. Camarón mediano sin cabeza

Más barato: desde 160 pesos/kg en pescaderías de Guadalajara

Más caro: hasta 409 pesos/kg en tiendas La Comer del Valle de México

Promedio: 272.06 pesos/kg

Camarón coctelero congelado

Más barato: desde 139 pesos/kg en tiendas Chedraui de la Ciudad de México y mercados de Morelia

Más caro: hasta 300 pesos/kg en Tlaxcala

Promedio: 199.03 pesos/kg

Cazón: opción más económica en temporada

El cazón se posiciona como una alternativa más accesible para esta temporada, con un precio promedio nacional de 161.69 pesos por kilo.

Los precios más bajos se encontraron en:

Tienda Ley, en Saltillo: 114.90 pesos/kg

S-Mart, en Ciudad Juárez: 114.99 pesos/kg

Pescadería Cepesmar, en León: 120 pesos/kg

Mientras que los más altos alcanzaron:

Mercado Morelos, en Toluca: 280 pesos/kg

Mercado Hidalgo, en Oaxaca: 260 pesos/kg

Central de Abasto de la Ciudad de México: 210 pesos/kg

Comparar precios, clave para ahorrar en Cuaresma

Ante este panorama, Profeco recomendó a los consumidores consultar la herramienta “Quién es Quién en los Precios” para ubicar las opciones más económicas según su localidad.

Además, recordó que durante la Cuaresma aumenta la demanda de estos productos, lo que puede presionar los precios, por lo que planear las compras y comparar entre mercados, pescaderías y supermercados puede marcar la diferencia en el gasto familiar.

En una temporada donde los platillos del mar son protagonistas, ya sea en coctel, al ajillo o en empanadas, elegir bien dónde comprar puede ayudar a disfrutar la tradición sin afectar de más el bolsillo.