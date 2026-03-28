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Semana Santa 2026: camarón, pulpo y cazón; dónde encontrarlos más baratos, según Profeco
El monitoreo nacional muestra diferencias de hasta más del doble en algunos productos del mar. Te decimos en qué ciudades y establecimientos conviene comprar durante la Cuaresma.
Con la llegada de la Semana Santa y el aumento en el consumo de pescados y mariscos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actualizó su monitoreo de precios y reveló cuánto cuestan el camarón, el pulpo y el cazón en distintas regiones del país, así como los lugares donde pueden encontrarse más baratos.
El análisis, realizado durante marzo a través del programa “Quién es Quién en los Precios”, confirmó que los costos pueden variar considerablemente dependiendo de la ciudad y el establecimiento, por lo que comparar antes de comprar puede significar un ahorro importante.
Pulpo: hasta 430 pesos el kilo en algunas ciudades
El pulpo entero congelado es uno de los productos con mayor variación de precio. De acuerdo con Profeco, el kilo puede costar desde 180 pesos hasta 430 pesos.
Los precios más bajos se detectaron en:
En contraste, los más altos se ubicaron en:
El precio promedio nacional se situó en 328.21 pesos por kilo.
Camarón: diferencias de hasta 250 pesos por kilo
El camarón, básico en platillos de temporada como cocteles, aguachiles o a la diabla, también presenta amplias variaciones. Camarón mediano sin cabeza
Camarón coctelero congelado
El cazón se posiciona como una alternativa más accesible para esta temporada, con un precio promedio nacional de 161.69 pesos por kilo.
Los precios más bajos se encontraron en:
Mientras que los más altos alcanzaron:
Comparar precios, clave para ahorrar en Cuaresma
Ante este panorama, Profeco recomendó a los consumidores consultar la herramienta “Quién es Quién en los Precios” para ubicar las opciones más económicas según su localidad.
Además, recordó que durante la Cuaresma aumenta la demanda de estos productos, lo que puede presionar los precios, por lo que planear las compras y comparar entre mercados, pescaderías y supermercados puede marcar la diferencia en el gasto familiar.
En una temporada donde los platillos del mar son protagonistas, ya sea en coctel, al ajillo o en empanadas, elegir bien dónde comprar puede ayudar a disfrutar la tradición sin afectar de más el bolsillo.